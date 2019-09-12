إدارة ترامب تسعى لحظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لحظر بيع كافة السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، في حين حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القُصر في دائرة إدمان النيكوتين.

وعبر ترامب وكبار المسؤولين الأميركيين عن القلق بشأن زيادة استخدام القاصرين للسجائر الإلكترونية، ويأتي التحرك في وقت يحقق فيه المسؤولون في عدد من الوفيات وربما مئات من الإصابات بأمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

وأفاد وزير الصحة والخدمات البشرية أليكس آزار بأن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تعكف بمباركة ترامب على إعداد "وثيقة إرشادية" ستقود إلى حظر كافة نكهات السجائر الإلكترونية باستثناء نكهة التبغ.

وقال آزار الصحفيين خلال اجتماع مع ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالمكتب البيضاوي، "فور انتهاء إدارة الأغذية والعقاقير من هذا الكتيب الإرشادي، سنشرع في إجراءات إنفاذ القانون لإزالة كل هذه المنتجات من الأسواق".

وذكر أن الحظر سيشمل نكهات النعناع والمنثول والعلكة والحلوى والفاكهة والكحوليات وغيرها.

وأوضح آزار أن أحدث البيانات أظهرت زيادة في استخدام صغار السن للسجائر الإلكترونية، وأن الشباب انجذبوا لنكهات مثل النعناع والمنثول. ويستخدم قرابة ثمانية ملايين بالغ أميركي مثل هذه السجائر وكذلك نحو خمسة ملايين قاصر.