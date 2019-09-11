12 نصيحة للحفاظ على الصحة يقدمها طبيب ياباني عمّر 105 أعوام

توفي الطبيب الياباني شيجياكي هينوهارا عن عمر ناهز 105 أعوام، بعد أن شارك قائمة من النصائح التي تسمح للناس بأن يعيشوا حياة أطول في ظل التمتع بصحة جيدة.

وقالت الكاتبة سارة إم، في مقالها الذي نشرته مجلة "سانتي بليس"؛ إن الدكتور شيجياكي هينوهار يعد أحد رواد الطب الوقائي، ومن خلال أبحاثه في مجال الصحة الجسدية والعقلية، كتب 75 كتابًا شارك من خلالها نصائح تُمكّن الناس من العيش حياة أطول.

ولكن في كتابه الأكثر مبيعًا، الذي نُشر بعد وفاته بفترة وجيزة، كشف الطبيب عن الأسرار التي سمحت له بالعيش بصحة جيدة حتى بلغ 105 أعوام.

ونقدم لك 12 نصيحة من الدكتور هينوهارا:

1- راقب وزنك

تعوق زيادة الوزن والسمنة الشعور بالرفاه، فضلا عن أنها تسهم في تراجع متوسط العمر المتوقع؛ لذلك تأكد من الحفاظ على نمط حياة صحي، وتناول طعاما صحيا مفيدا لجسمك.

2- اصعد الدرج

لزيادة لياقتك البدنية، لا ينبغي عليك ركوب المصعد، وبدل ذلك بإمكانك صعود السلالم؛ وسيسهم هذا التغيير البسيط في زيادة استهلاكك اليومي للسعرات الحرارية.

3- احرص على تناول طعام صحي

حتى لو كانت حاسة التذوق الخاصة بك تفضل الطعام الصناعي، فحاول التخلص من هذه العادة، واحرص على أكل أطعمة من شأنها أن تسهم في تغذية خلايا الجسم، واختر الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن الكفيلة بإعطاء جسمك الطاقة الضرورية.

4- مارس أنشطة للاسترخاء ونسيان الألم

يمكن في بعض الأحيان أن يكون مصدر الألم الذي تشعر به غامضا؛ لذلك حاول ممارسة التأمل، أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، أو القيام بأنشطة تروق لك للتخفيف من حدّة الألم.

5- تحرر من العواطف المربكة نفسيا

في بعض الأحيان يمكن أن تؤدي بعض العواطف إلى الإحساس بألم جسدي حقيقي. وتعبر هذه الاضطرابات النفسية الجسدية عن الشعور بالضيق الذي تشعر به ومعاناتك الداخلية؛ لذلك حاول أن تقوم بعملية غربلة في عقلك لتكتشف المشاعر السلبية التي تؤثر عليك وتتخلص منها.

6- توقف عن القلق بشأن الغد

الحياة عبارة عن سلسلة من الأحداث التي لا يمكن التنبؤ بها. في المقابل، اعتاد الناس على الشعور بالقلق حيال ما سيحصل لهم في الغد؛ ونظرا لأنه ليس لديك سلطة على المستقبل، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو إضفاء السعادة والجمال والحب على حاضرك.

7- اجعل أفكارك إيجابية

إذا غذيت عقلك بأفكار إيجابية؛ فستمنح جسمك طاقة متجددة، وستكون قادرًا على تحقيق أهداف لها مغزى في حياتك؛ لذلك اشحن روحك بالفرح والحب والامتنان لتكون سعيدا في حياتك.

8- شارك معارفك مع الآخرين

شارك الدكتور هينوهارا معارفه خلال أكثر من 150 محاضرة ألقاها. ومن خلال تكريس حياته لمساعدة الآخرين، وتبادل خبراته ومعارفه المتنوعة؛ كان هينوهارا يشعر بالرضا عن نفسه.

9- لا تتقاعد ما دمت بصحة جيدة

لا يوجد عمر محدد يفرض عليك التوقف عن مزاولة العمل؛ فإذا كنت تشعر بأنك ناجح في عملك، وتحب ما تفعله، فلا شيء يفرض عليك التقاعد عندما تتقدم في السن.

10- تنظيم الجدول الزمني الخاص بك

من المهم التخطيط للأعمال التي تريد القيام بها بشكل يومي. وفي الواقع، من خلال تنظيم الجدول الزمني الخاص بك ووضع أهداف ملموسة نصب عينيك؛ ستكون حتما أكثر إنتاجية.

تناول غذاء صحيا (بيكسابي )

11- كبح الرغبة في زيادة المال

معظم الناس غير راضين أبدًا عما يملكون من مال وثروة، ودائما يريدون جمع المزيد من المال، مما يجعلهم لا يشعرون مطلقا بالسعادة؛ لذلك اعرف كيفية الاستمتاع بما تُقدمه لك الحياة، وكن ممتنا لذلك قبل فوات الأوان.

12- احرص أن يكون لديك مصدر إلهام

من الضروري أن تشعر بأنك شخص فريد من نوعه، ولا تشبه أي شخص آخر. ومع ذلك، من الممكن أن تستلهم من الأشخاص الذين ينجحون في إكمال نقصك وإرشادك نحو الطريق الصحيح.