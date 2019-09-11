مضاد حيوي في أعماق المحيطات قد يساعد في القضاء على البكتيريا المقاومة

في أعماق المحيطات، حيث تجد أشعة الشمس صعوبة في النفاذ؛ تكمن كائنات حية قد تكون مفتاحا لحل أكبر أزمة طبية تواجه البشرية، وفقا لتقرير بصحيفة التايمز البريطانية.

ففي أغوار المحيطات تدور رحى حرب ضروس بين البكتيريا مع بعضها البعض، وفي خضم صراعها هذا تنتج مضادا حيويا اسمه "المارينوميسين"، وهو من القوة بحيث يستطيع تدمير أعتى أنواع البكتيريا الموجودة في المستشفيات.

ووفقا لدراسة أجرتها ريبيكا غوس -أستاذة الكيمياء العضوية بجامعة سانت أندروس- وزملاؤها، ونشرت في دورية الجمعية الملكية للكيمياء "العلوم الكيميائية"؛ فإن المشكلة تتمثل في أن ذلك المضاد الحيوي يتحلل عند تعرضه لضوء الشمس، لكنها مع ذلك تعتقد أن هناك حلا للمشكلة يكمن في توفير واقٍ من الشمس للمضاد الحيوي مصنوع من حبوب اللقاح.

وتُنتج المارينومايسين جرثومة تنمو تحت الماء، حيث تكون معرضة لكمية محدودة من أشعة الشمس، مما يجعل إمكانية تطويرها فوق اليابسة معدومة.

ومن خلال العمل مع باحثين من جامعة كوينز في كندا والشركة البريطانية سبوروميكس، استخدمت غوس حبوب اللقاح للحفاظ على استقرار المارينوميسين، وحمايته من التحلل.

وتشكل مقاومة الميكروبات للأدوية تهديدا وجوديا للرعاية الصحية، وأحدث اكتشاف البنسلين ثورة في الطب، إذ وفّر علاجا سهلا للأمراض المعدية التي كانت تودي بحياة الناس قبل ذلك.

ولكن استطاعت أنواع من البكتيريا تطوير مقاومتها للمضادات الحيوية، حيث باتت الآن تهاجم منظومة الرعاية الصحية.

وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تصبح البكتيريا قادرة على تحمل العلاج أو المضاد الحيوي الذي كان يقتلها ويقضي عليها في السابق.

وهناك آليات عدة تقوم فيها البكتيريا بمقاومة المضاد الحيوي، مثل إفراز إنزيمات تعطله، وهذا ما يحدث في حالة البكتيريا المقاومة لبنسلين "جي"، التي تنتج إنزيم "بيتا لاكتاميزيز"، الذي يعطل هذا المضاد الحيوي، كما قد تطور البكتيريا آليات لتقليل نفاذ الدواء إلى داخل خلاياها.

ويعمل العلماء على أبحاث للحصول على مضادات حيوية جديدة تكون قادرة على التعامل مع السلالات المقاومة.