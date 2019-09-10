5 علامات تدل على نقص البروتين
قالت الجمعية الألمانية إنه يمكن الاستدلال على نقص البروتين بالجسم من خلال بعض العلامات مثل:
1- تراجع الكتلة العضلية.
2- تساقط الشعر.
3- تورم الذراعين والساقين.
4- الشعور الدائم بالجوع.
5- كثرة الإصابة بالأمراض.
وأوضحت الجمعية أن البروتين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يمثل أحد المصادر المهمة للطاقة، ويمد الجسم بأحماض أمينية حيوية ويساعد على تجدد الخلايا والأنسجة.
وأضافت أن المرء يحتاج إلى البروتين يوميا بكمية تتراوح بين 0.8 و2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الشخص، وبناء على ذلك يحتاج الشخص -الذي يبلغ وزنه ستين كيلوغراما- إلى 120 غراما من البروتين يوميا.
وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى حيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، ونباتية مثل البقوليات كالعدس.
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