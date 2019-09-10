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‫5 علامات تدل على نقص البروتين

المرء يحتاج البروتين يوميا ما يتراوح بين 0.8 و2 غرام ‫لكل كيلوغرام من وزن الشخص (غيتي)
المرء يحتاج البروتين يوميا ما يتراوح بين 0.8 و2 غرام ‫لكل كيلوغرام من وزن الشخص (غيتي)

قالت الجمعية الألمانية إنه يمكن الاستدلال ‫على نقص البروتين بالجسم من خلال بعض العلامات مثل:

1- تراجع الكتلة العضلية.

2- تساقط الشعر.

3- تورم الذراعين والساقين.

4- الشعور الدائم بالجوع.

5- كثرة ‫الإصابة بالأمراض.

‫وأوضحت الجمعية أن البروتين يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يمثل أحد ‫المصادر المهمة للطاقة، ويمد الجسم بأحماض أمينية حيوية ويساعد على تجدد ‫الخلايا والأنسجة.

‫وأضافت أن المرء يحتاج إلى البروتين يوميا بكمية تتراوح بين 0.8 و2 غرام ‫لكل كيلوغرام من وزن الشخص، وبناء على ذلك يحتاج الشخص -الذي يبلغ وزنه ستين كيلوغراما- إلى ‫120 غراما من البروتين يوميا.

‫‫وتنقسم المصادر الغذائية للبروتين إلى حيوانية مثل اللحوم والبيض ‫ومنتجات الألبان، ونباتية مثل البقوليات كالعدس.

المصدر : الألمانية
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