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طلاء الأظافر قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والربو

مادة "الفورمالديهايد" بطلاء الأظافر ترفع خطر الإجهاض والربو والسرطان (الألمانية)
مادة "الفورمالديهايد" بطلاء الأظافر ترفع خطر الإجهاض والربو والسرطان (الألمانية)

حذرت مجلة "أن ستايل" (Instyle) الألمانية من أن ‫طلاء الأظافر قد يحتوي على مواد ضارة بالصحة تصل إلى حد التهديد بالإصابة ‫بالسرطان.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "دايبوتيل فثالات" ‫(Dibutyl Phthalate) المعروفة اختصارا بـ(DBP) قد تؤدي إلى حدوث تغيرات ‫هرمونية تترتب عليها اضطرابات هرمونية واضطرابات الخصوبة ومشاكل الكبد.

‫وأضافت (Instyle) أن مادة "تولوين" (Toluene) المعروفة أيضا باسم "Toluol" قد تؤدي إلى أضرار جسيمة بالأعصاب والمخ ومشاكل بالسمع والتنفس ‫والغثيان، كما قد يكون لها تأثير سلبي على الجنين بالنسبة للمرأة ‫الحامل.

‫كما أن مادة "الفورمالديهايد" (Formaldehyde) ترفع خطر الإجهاض والربو ‫وسرطان الدم وسرطان الأنف وسرطان الحنجرة.

‫وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب احتواء طلاء الأظافر على الكافور (Camphor) ‫في الإصابة بتهيج البشرة واستجابات تحسسية (مثل الاحمرار والحكة)، فضلا عن الدوار والغثيان ‫والصداع.

المصدر : الألمانية
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