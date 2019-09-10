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التمرين بوزن الجسم‬.. مزايا عديدة

التمرين بوزن الجسم يعد تدريبا شاملا له وليس لمجموعة عضلية معينة فقط (الألمانية)
التمرين بوزن الجسم يعد تدريبا شاملا له وليس لمجموعة عضلية معينة فقط (الألمانية)

قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن التمرين ‫بوزن الجسم يمتاز بمزايا عدة، حيث إنه يعد تدريبا شاملا له وليس ‫لمجموعة عضلية معينة فقط، مما يعزز من تناسق العضلات.

‫وأوضح عالم الرياضة الألماني أن التمارين التقليدية للتدريب بوزن الجسم ‫تتمثل في تمارين الضغط (Pushups) وتمارين القرفصاء (Squats) وتمارين ‫الطحن (Crunches).

‫ويتميز هذا النوع من التمارين أيضا بعدم الحاجة لمساحة كبيرة لتأديته، ‫كما يمكن الاستعانة بقطع الأثاث أثناء التدريب.

‫وشدد الخبير الألماني على ضرورة أداء التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح، ‫لتجنب حدوث إصابات أو آثار جانبية. وفي حال الشعور بآلام في المفصل، ‫ينبغي قطع التمرين والتحقق من وضعية الجسم.

‫وبشكل عام ينبغي استشارة أحد مدربي اللياقة البدنية لمعرفة كيفية أداء ‫التمارين بوزن الجسم بشكل صحيح.

المصدر : الألمانية
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