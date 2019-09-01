رؤية "ذباب طائر".. علام تدل؟‬

يرى بعض الأشخاص "ذبابا طائرا" في مجال ‫الرؤية، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "غود هيلث" أن رؤية ذباب طائر قد ترجع ‫إلى أسباب عدة، مثل إعتام الجسم الزجاجي الذي يحدث بصفة خاصة لدى كبار ‫السن وكذلك الأشخاص الذين يعانون من قِصر النظر.

‫ومن عوامل الخطورة الأخرى لإعتام الجسم الزجاجي ارتفاع ضغط الدم وداء ‫السكري وتعرض العين لكدمة.

وبسبب إعتام الجسم الزجاجي تنشأ ظلال على الشبكية يدركها المصابون كنقاط ‫سوداء تبدو كذباب طائر يتبع كل حركة للعين.

‫ورغم أن إعتام الجسم الزجاجي يعد أمرا مزعجا، فإنه عادة لا ‫يؤثر بالسلب في حدة الإبصار، ولا يحتاج غالبا إلى علاج.

‫وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب، لأن رؤية ذباب طائر قد تنذر أيضا ‫بمشكلة خطيرة مثل تمزق أو انحلال شبكية العين.