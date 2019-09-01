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رؤية "ذباب طائر".. علام تدل؟‬

رؤية ذباب طائر قد ترجع لأسباب عدة مثل إعتام الجسم الزجاجي أو تمزق أو انحلال شبكية العين (الألمانية)
رؤية ذباب طائر قد ترجع لأسباب عدة مثل إعتام الجسم الزجاجي أو تمزق أو انحلال شبكية العين (الألمانية)

يرى بعض الأشخاص "ذبابا طائرا" في مجال ‫الرؤية، فعلام يدل ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "غود هيلث" أن رؤية ذباب طائر قد ترجع ‫إلى أسباب عدة، مثل إعتام الجسم الزجاجي الذي يحدث بصفة خاصة لدى كبار ‫السن وكذلك الأشخاص الذين يعانون من قِصر النظر.

‫ومن عوامل الخطورة الأخرى لإعتام الجسم الزجاجي ارتفاع ضغط الدم وداء ‫السكري وتعرض العين لكدمة.

وبسبب إعتام الجسم الزجاجي تنشأ ظلال على الشبكية يدركها المصابون كنقاط ‫سوداء تبدو كذباب طائر يتبع كل حركة للعين.

‫ورغم أن إعتام الجسم الزجاجي يعد أمرا مزعجا، فإنه عادة لا ‫يؤثر بالسلب في حدة الإبصار، ولا يحتاج غالبا إلى علاج.

‫وعلى أية حال يجب استشارة الطبيب، لأن رؤية ذباب طائر قد تنذر أيضا ‫بمشكلة خطيرة مثل تمزق أو انحلال شبكية العين.

المصدر : الألمانية
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