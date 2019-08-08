السكريات واللحوم المشوية.. 10 معلومات جديدة عن السرطان

يمتلك مرض السرطان شهية لالتهام العناصر الغذائية التي تحتوي على السكر، وهو ما يستغله العلماء لمحاولة العمل على تحويل خلايا السرطان إلى دهون وكشف أسرارها الجينية.

وقال كيفن ديكنسون في تقريره -الذي نشر على موقع "بيغ ثينك"- إن السرطان يعد ثاني أكبر سبب وفيات في صفوف الأميركيين بعد أمراض القلب.

ويعمل الباحثون بشكل مستمر على كشف الأسرار الجينية لهذا المرض، والبحث عن علاجات محتملة؛ وأدت هذه الجهود إلى خفض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان بين الرجال والنساء والأطفال عاما تلو الآخر بين 1996 و2016.

وكلما اكتشف الأطباء أمورا جديدة حول السرطان تزيد فرصنا لتعلم كيفية التعايش معه.

السرطان ومضادات الأكسدة

خلافا لما يعتقده كثيرون، يستمتع الورم السرطاني بتلقي المغذيات من نظام غذائي بالقدر ذاته الذي يستمتع فيه بأخذ مكان خلية أخرى، لأنها تساعده على النمو، وتشمل قائمة طعامه مضادات الأكسدة أيضا.

لكن لا يعني ذلك أنه ينبغي علينا الامتناع عن تناول مضادات الأكسدة، حيث إنها تعمل على تحييد الجذور الكيميائية الحرة التي تسلط الإجهاد التأكسدي على الخلايا، مما يعني أن منع حدوث ضرر لهذه الخلايا يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان، ومن الأفضل تجنب تناول مكملات مضادات الأكسدة ما لم يطلب منا الطبيب ذلك.

في المقابل، يمكنك الحصول على مضادات الأكسدة من الفواكه والخضراوات والفاصوليا، حيث أثبتت الأبحاث أن هذه المواد المضادة للأكسدة تعمل جنبا إلى جنب مع جزيئات إضافية يمكن إيجادها في جميع الأطعمة.