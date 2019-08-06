تطهير الدماغ.. ماذا يحدث لجسمك أثناء النوم؟

يعتبر النوم من الحاجات الأساسية لجسم الإنسان، ولطالما اهتم الخبراء في مجال علم النفس وعلم الأعصاب بدراسة النوم باعتباره ظاهرة، والفوائد التي يعود بها على الجسم.

والجدير بالذكر أن الجسم لا يتوقف عن العمل أثناء النوم، بل يؤدي العديد من المهام الشاقة والمهمة التي تهدف إلى نموه وتعزيز الصحة بشكل عام.

استعرضت الكاتبة مارينا نيكولاييفا -في تقريرها الذي نشره موقع "آف.بي.ري" الروسي- ما يحدث للجسم أثناء النوم.

حالة العضلات

خلال مرحلة النوم تصبح عضلات الساق والذراع كما لو أنها مشلولة تمامًا، مما يجعل المرء يفقد القدرة على التحرك، ويستمر هذا الشلل لبضع ثوان أو دقائق بعد الاستيقاظ خاصة لدى من يعانون من الخدار.

حركة العين الرمشية

جميع مراحل النوم تؤمن راحة المخ والجسم، خاصة وأن كل مرحلة تعد أعمق من سابقتها، وتنتهي الدورة بأكملها بعد مرور الشخص بمراحل النوم الخمس. وفي الحقيقة، تعد المرحلة الأخيرة الأكثر تعقيدا بين جميع المراحل، وتنطلق بعد مرور حوالي ساعة ونصف الساعة من وقت النوم.

وخلال هذه المرحلة، تتحرك العين بشكل سريع بشكل لا إرادي حيث يعزو العلماء ذلك إلى الأحلام التي يراها النائم والتي تتضمن مجموعة من الصور بعينيه كأنه يعيش لحظة ما.

في المرحلة الأخيرة من النوم تتحرك العين بشكل سريع لا إراديا (الألمانية)

تنشيط هرمون النمو

هرمون السوماتوتروبين، والمعروف باسم هرمون النمو، يعتبر المسؤول عن تسريع نمو العظام والأنسجة والعضلات الأنبوبية الطويلة.

وخلال النوم، ينتج الجسم هذه المادة بكثرة، مما يساعد في وقت لاحق على التئام الجروح وتجديد جميع الخلايا تقريبا.

وفي مرحلة الطفولة، يعمل جسد الطفل على إفراز السوماتوتروبين بشكل خاص مما يضمن نموه بشكل طبيعي.

ضيق الحنجرة

خلال مرحلة النوم تضيق الحنجرة بشكل ملحوظ بسبب التوتر العضلي الذي يؤثر على أعضاء هذه المنطقة، ويعتبر ضيق الحنجرة أثناء النوم من العوامل الكثيرة التي تسبب الشخير.

صرير الأسنان

يطلق العلماء على عملية إطباق الأسنان على بعضها البعض أو احتكاكها بشدة اسم صرير الأسنان، ويمكن أن يكون ناجما عن أسباب نفسية، مثل الإجهاد أو الضغط العصبي، أو أسباب مورفولوجية.

ومن المثير للاهتمام أن العلماء لم يتوصلوا حتى الآن إلى تحديد أسباب اقتصار ظهور هذه الظاهرة لدى أشخاص دون غيرهم. وفي بعض الأحيان، يؤدي صرير الأسنان إلى تعرض مينا الأسنان إلى خطر فضلا عن ظهور ألم في عضلات الفك.