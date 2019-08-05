10 فوائد صحية لتناول الشوكولاتة قد تدهشك

في لحظات التوتر، وأوقات الحزن أو الفرح، وفي غمرة الشعور بالسعادة أو الضجر؛ يلجأ كثير من الناس إلى تناول الشوكولاتة ليرسموا ابتسامة على شفاههم، وقد أثبت العلم الآن في دراسة حديثة أن تناول الشوكولاتة الداكنة قد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بمعدل أربع مرات.

وتقول صحيفة ديلي تلغراف إن الشوكولاتة صحية وتكون أفضل كلما كانت داكنة.

وكشفت دراسة أعدتها كلية لندن الجامعية وجامعة كالغاري وخدمات ألبرتا الصحية في كندا؛ أن 1.3% فقط من جملة من شملهم البحث -وعددهم 12 ألف شخص من أكلة الشوكولاتة- ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب مقارنة بـ7.6% ممن لا يتناولون الشوكولاتة.

وليست تلك الفائدة الوحيدة من أكل الشوكولاتة؛ فقد أكد الخبراء أنها مفيدة للقلب والدورة الدموية والدماغ، كما أنها قد تكون مفيدة لأعراض صحية كبيرة مثل التوحد والبدانة وداء السكري. واستعرضت الصحيفة عشر فوائد صحية للشوكولاتة، قالت إنها مثبتة علميا.

مفيدة للقلب والدورة الدموية

أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على استعادة مرونة الشرايين والحيلولة دون التصاق كريات الدم البيضاء بجدران الأوعية الدموية، وكلاهما من الأسباب الشائعة لانسداد الشرايين.