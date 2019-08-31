كيف تعدين وجبة للرضيع في المنزل؟

حذرت خبيرة التغذية الألمانية ماريا ‫فلوتكوتر من خطورة السكر الزائد في وجبات الرضع الجاهزة على صحة الأطفال؛ ‫حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالتسوس والبدانة من ناحية، ويؤدي إلى التعود ‫المبكر على المذاق الحلو القوي من ناحية أخرى.

‫وأوضحت فلوتكوتر أن نسبة السكر في وجبات الرضع الجاهزة ينبغي ألا تزيد على ما بين ‫5 و7%، مشيرة إلى أن احتواء الوجبة على عشرة غرامات من السكر لكل مئة ‫غرام يعد أمرا زائدا عن الحد.

‫وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن من الأفضل إعداد وجبات الرضع في ‫المنزل على النحو التالي:



يتم مزج مئتي ملليلتر من الحليب كامل الدسم ‫(نسبة دهون 3.5%) في وعاء مع عشرين غراما من رقائق الشوفان الناعمة، ثم غلي ‫الخليط لمدة ثلاث دقائق، ثم تركه يبرد، ثم إضافة عشرين غراما من الفواكه ‫المهروسة.

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‫‫يُشار إلى أنه يتم عادة تقديم الوجبات الصلبة للطفل اعتبارا من الشهر ‫السادس من عمره، وهي غالبا تتألف من حليب وحبوب وخضراوات وفواكه ‫وبطاطس ولحوم.