كيف تعدين وجبة للرضيع في المنزل؟
حذرت خبيرة التغذية الألمانية ماريا فلوتكوتر من خطورة السكر الزائد في وجبات الرضع الجاهزة على صحة الأطفال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالتسوس والبدانة من ناحية، ويؤدي إلى التعود المبكر على المذاق الحلو القوي من ناحية أخرى.
وأوضحت فلوتكوتر أن نسبة السكر في وجبات الرضع الجاهزة ينبغي ألا تزيد على ما بين 5 و7%، مشيرة إلى أن احتواء الوجبة على عشرة غرامات من السكر لكل مئة غرام يعد أمرا زائدا عن الحد.
وأشارت خبيرة التغذية الألمانية إلى أن من الأفضل إعداد وجبات الرضع في المنزل على النحو التالي:
يتم مزج مئتي ملليلتر من الحليب كامل الدسم (نسبة دهون 3.5%) في وعاء مع عشرين غراما من رقائق الشوفان الناعمة، ثم غلي الخليط لمدة ثلاث دقائق، ثم تركه يبرد، ثم إضافة عشرين غراما من الفواكه المهروسة.
يُشار إلى أنه يتم عادة تقديم الوجبات الصلبة للطفل اعتبارا من الشهر السادس من عمره، وهي غالبا تتألف من حليب وحبوب وخضراوات وفواكه وبطاطس ولحوم.