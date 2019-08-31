‫التهاب مفاصل الأصابع.. أعراضه‬ وعلاجه

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم، إن ‫التهاب مفاصل الأصابع له أسباب عدة، مثل العوامل الوراثية أو الإجهاد ‫المفرط للأصابع أو الكدمات، مشيرة إلى أنه يهاجم المرأة بصفة خاصة.

‫‫وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب مفاصل الأصابع تتمثل في تيبس الأصابع ‫صباحا وتورمها مع الشعور بألم فيها، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب على ‫وجه السرعة، نظرا لأن الالتهاب قد يتسبب في تشوه مفاصل الأصابع ويجعلها ‫عاجزة عن الحركة، مما يؤدي إلى قيود حركية.

‫ويمكن علاج التهاب مفاصل الأصابع في مراحله المبكرة من خلال تمارين ‫الأصابع اليومية، التي تحافظ على مرونة المفاصل. وفي المراحل المتقدمة ‫قد يتطلب الأمر اللجوء إلى الجراحة.