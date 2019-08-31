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‫التهاب مفاصل الأصابع.. أعراضه‬ وعلاجه

أعراض التهاب مفاصل الأصابع تتمثل في تيبس الأصابع صباحا وتورمها مع الشعور بألم بها (الألمانية)
أعراض التهاب مفاصل الأصابع تتمثل في تيبس الأصابع صباحا وتورمها مع الشعور بألم بها (الألمانية)

قالت الجمعية الألمانية للروماتيزم، إن ‫التهاب مفاصل الأصابع له أسباب عدة، مثل العوامل الوراثية أو الإجهاد ‫المفرط للأصابع أو الكدمات، مشيرة إلى أنه يهاجم المرأة بصفة خاصة.

‫‫وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب مفاصل الأصابع تتمثل في تيبس الأصابع ‫صباحا وتورمها مع الشعور بألم فيها، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب على ‫وجه السرعة، نظرا لأن الالتهاب قد يتسبب في تشوه مفاصل الأصابع ويجعلها ‫عاجزة عن الحركة، مما يؤدي إلى قيود حركية.

‫ويمكن علاج التهاب مفاصل الأصابع في مراحله المبكرة من خلال تمارين ‫الأصابع اليومية، التي تحافظ على مرونة المفاصل. وفي المراحل المتقدمة ‫قد يتطلب الأمر اللجوء إلى الجراحة.

المصدر : الألمانية
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