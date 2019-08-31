‫البقع الزرقاء تنذر بهذا المرض لدى طفلك

قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن البقع ‫الزرقاء بجسم الطفل تنذر بإصابته بنزيف الدم الوراثي المعروف أيضا باسم ‫"الهيموفيليا".

‫وأوضح المعهد الألماني أن الهيموفيليا يندرج ضمن اضطرابات تخثر الدم، ‫وهو يظهر لدى الرضع والأطفال الصغار، حيث يستمر نزيف الدم لمدة طويلة ‫بعد التعرض لكدمة أو لجرح. وفي الحالات الشديدة يحدث النزيف دون سبب ‫واضح، خاصة في المفاصل أو عضلات الذراع والساقين.

‫وفي حال حدوث النزيف بشكل متكرر، فإن المفاصل قد تتعرض للتشوه أو التيبس ‫أو التلف. ويشكل النزيف خطرا في حال حدوثه في المخ أو في البطن أو الحلق.

‫ويتم علاج الهيموفيليا بواسطة الحقن التي تحل محل عامل تخثر الدم. وفي ‫حال المعاناة من الآلام، يمكن اللجوء إلى تعاطي المسكنات مثل الإيبوبروفين، ‫مع مراعاة الابتعاد عن المسكنات المُسيّلة للدم مثل الأسبرين.

‫كما ينبغي تجنب الأنشطة التي ترفع خطر التعرض للإصابات والجروح أو التي ‫تشكل إجهادا كبيرا على المفاصل، وذلك تبعا لدرجة الميل للنزيف ومسار ‫العلاج.