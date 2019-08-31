البقع الزرقاء تنذر بهذا المرض لدى طفلك
قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن البقع الزرقاء بجسم الطفل تنذر بإصابته بنزيف الدم الوراثي المعروف أيضا باسم "الهيموفيليا".
وأوضح المعهد الألماني أن الهيموفيليا يندرج ضمن اضطرابات تخثر الدم، وهو يظهر لدى الرضع والأطفال الصغار، حيث يستمر نزيف الدم لمدة طويلة بعد التعرض لكدمة أو لجرح. وفي الحالات الشديدة يحدث النزيف دون سبب واضح، خاصة في المفاصل أو عضلات الذراع والساقين.
وفي حال حدوث النزيف بشكل متكرر، فإن المفاصل قد تتعرض للتشوه أو التيبس أو التلف. ويشكل النزيف خطرا في حال حدوثه في المخ أو في البطن أو الحلق.
ويتم علاج الهيموفيليا بواسطة الحقن التي تحل محل عامل تخثر الدم. وفي حال المعاناة من الآلام، يمكن اللجوء إلى تعاطي المسكنات مثل الإيبوبروفين، مع مراعاة الابتعاد عن المسكنات المُسيّلة للدم مثل الأسبرين.
كما ينبغي تجنب الأنشطة التي ترفع خطر التعرض للإصابات والجروح أو التي تشكل إجهادا كبيرا على المفاصل، وذلك تبعا لدرجة الميل للنزيف ومسار العلاج.