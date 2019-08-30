‫زجاجة الرضاعة تهدد أسنان طفلك

حذرت مجلة "يونجه فاميليه" الألمانية من ‫خطورة استخدام زجاجة الرضاعة باستمرار على صحة أسنان الأطفال، حيث إنه ‫يرفع خطر إصابتهم بالتسوس.

‫وأوضحت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن شرب الطفل من زجاجة الرضاعة ‫باستمرار، سواء كانت تحتوي على مشروبات محلاة بالسكر أو خالية ‫منه، يتسبب في تخفيف اللعاب وإزالته عن سطح الأسنان، مما يعرض إمداد ‫الأسنان بالمعادن للخطر.

‫ويمهد التسوس الطريق للبكتيريا والجراثيم للاستقرار في الأسنان التالفة ‫وأنسجة العظام والأنسجة الرخوة المحيطة بالأسنان، وبعد ذلك الانتشار في ‫الجسم بأكمله، الأمر الذي يشكل خطرا على الصحة العامة للطفل.

‫ولتجنب هذه المخاطر تنصح "يونجه فاميليه" الوالدين بالحرص على تقديم ‫المشروبات للطفل في الكوب بمجرد أن يتمكن من الإمساك به بيده، ‫وذلك في الشهر السادس أو السابع من عمره.