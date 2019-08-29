منظمة الصحة: حالات الحصبة ترتفع عالميا إلى ثلاثة أمثالها مقارنة مع 2018

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن العالم ينتكس في مكافحة الحصبة، وهو مرض يمكن أن يفضي إلى الوفاة أو إعاقة الأطفال، ويمكن الوقاية منه بالتطعيمات. وأضافت أن جميع مناطق العالم باستثناء الأميركيتين تشهد زيادة في عدد حالات الحصبة.

وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز هذا العام، عن حالات إصابة تزيد ثلاث مرات تقريبا عما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2018.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة في العالم بلغ نحو 365 ألفا هذا العام، وهو أعلى عدد مسجل منذ العام 2006، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل مجرد نسبة ضئيلة من 6.7 ملايين حالة اشتباه في الإصابة بالمرض.

وتشير أحدث الاحصاءات إلى أن الإصابة بالحصبة تسببت في نحو 109 آلاف حالة وفاة عام 2017.

وقالت المنظمة إن أكبر تفش للمرض كان في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو 155460 إصابة، تليها مدغشقر بـ127454 إصابة، ثم أوكرانيا بإصابات بلغ عددها 54246.

أوروبا

وأفادت منظمة الصحة بأن عدد الإصابات بالحصبة في أوروبا ارتفع إلى نحو 90 ألفا في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يتجاوز العدد المسجل العام الماضي ككل.

وذكرت المنظمة أن أربع دول هي ألبانيا وبريطانيا واليونان وجمهورية التشيك، فقدت وضعيتها كدول خالية من الحصبة، محذرة من أن أوروبا تتراجع فيما يتعلق بجهودها للقضاء على الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا تضاعفت خلال السنوات الماضية من خمسة آلاف حالة عام 2016 إلى 26 ألفا عام 2017 ثم إلى 84 ألفا العام الماضي.

ولم تشمل إحصاءات منظمة الصحة العالمية تراجعا محددا في الأعداد بمنطقة الأميركيتين.

وسجلت الولايات المتحدة 1215 حالة حصبة في 30 ولاية، في أسوأ تفش بالبلاد منذ العام 1992 حسب ما صرح به مسؤولو صحة اتحاديون الاثنين الماضي.

ويقول خبراء الصحة إن الفيروس المسبب للمرض انتشر بين الأطفال في سن التعليم المدرسي الذين رفض أولياء أمورهم إعطاءهم اللقاح الواقي من المرض.

وقال غونتر بفاف المسؤول صحي الألماني البارز ورئيس اللجنة الاستشارية بشأن مرض الحصبة في المنظمة "إذا لم تُنفذ حملات تحصين واسعة ومستدامة في كافة المجتمعات، فسيعاني أطفال وبالغون بلا مبرر وسيموت البعض بشكل مأساوي".

نيوزيلندا

في شأن متصل، حذرت السلطات النيوزيلندية اليوم الخميس الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة بالابتعاد عن أكبر مدينة في البلاد، حيث تتفاقم أكبر حالة تفش لهذا المرض في البلاد منذ عقود.

وقالت جولي آن جينتر مساعدة وزير الصحة في بيان "إذا كنت تفكر في السفر إلى أوكلاند أو تخرج منها، فعليك التأكد من تطعيم نفسك قبل أسبوعين على الأقل من موعد مغادرتك".

يشار إلى أن معظم رحلات الطيران الدولية إلى نيوزيلندا تحط في أوكلاند.

وأظهرت بيانات عن تفشي المرض يوم الاثنين الماضي أن هناك 773 حالة مؤكدة على الأقل من المرض الشديد العدوى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام، مما يجعله أكبر انتشار منذ العام 1997.