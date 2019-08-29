ثلاث مراحل لسن اليأس
عادة ما تدخل المرأة سن اليأس في الفترة من 45 إلى ستين عاما، ورغم أن سن اليأس (انقطاع الطمث) ليس مرضا في حد ذاته فإن نسبة كبيرة من النساء تعانين من أعراض مرضية قد لا تمكنهن من ممارسة الحياة اليومية دون علاج.
وأشارت بوابة "جيزوند هايتز دي" الألمانية إلى أن سن اليأس تقسم إلى ثلاث مراحل منفصلة: ما قبل انقطاع الطمث التي تظهر على النساء بين سن الأربعين والخمسين حيث يزداد إفراز الهرمون المنشط للجريب قليلا، لكن يقابله قلة في إنتاج البروجيسترون، وهو ما قد يظهر آثاره من خلال تقليص الفترة بين الحيضتين.
والثانية هي المرحلة العليا التي يظهر فيها انقطاع الطمث، وتستمر في المتوسط من ستة لسبع سنوات، وتظهر على شكل خلل كبير في الحيض ويستمر حتى الغياب التام نتيجة تناقص إنتاج البروجستيرون بشكل أسرع من هرمون الإستروجين، كما يظهر ذلك في صورة التقلبات المزاجية أو زيادة التوتر والعصبية.
وتتمثل الثالثة في فترة ما بعد انقطاع الطمث، وتبدأ بعد آخر دورة حيض بعام، وتستمر حتى وصول توازن الهرمونات لمستوى جديد مستقر، وتختلف مدة هذه المرحلة من سيدة لأخرى والتي ينتهي معها سن اليأس.
وتظهر على 20% من النساء أعراض بسيطة أو حتى معدومة، لكن بنسبة كبيرة ينخفض مستوى الهرمون بسرعة كبيرة بحيث يسبب عبئا جسديا ونفسيا. ولذا يلزم استشارة الطبيب مع العلامات الأولى لمعرفة العلاج المناسب، ومع التقدم بالعمر قد تظهر أعراض مثل مشاكل الدورة الدموية، وضعف عضلات قاع الحوض وهو ما يترتب عليه مشاكل صحية أخرى مثل سلس البول وارتخاء طبقة الجلد وتساقط الشعر.
ويتمثل العلاج في أسلوب الحياة الواعي والصحي، واتباع نظام غذائي متوازن وصحي، مع ممارسة التمارين الرياضية وتجنب الإجهاد. وقد يضطر الطبيب لوصف الأدوية التي تحتوي على الإستروجين لتخفيف الأعراض.
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