ثلاث مراحل لسن اليأس

عادة ما تدخل المرأة سن اليأس في الفترة ‫من 45 إلى ستين عاما، ورغم أن سن اليأس (انقطاع ‫الطمث) ليس مرضا في حد ذاته فإن نسبة كبيرة من النساء تعانين من ‫أعراض مرضية قد لا تمكنهن من ممارسة الحياة اليومية دون علاج.

‫وأشارت بوابة "جيزوند هايتز دي" الألمانية إلى أن سن اليأس ‫تقسم إلى ثلاث مراحل منفصلة: ما قبل انقطاع الطمث ‫التي تظهر على النساء بين سن الأربعين والخمسين حيث يزداد إفراز الهرمون المنشط ‫للجريب قليلا، لكن يقابله قلة في إنتاج البروجيسترون، وهو ما قد ‫يظهر آثاره من خلال تقليص الفترة بين الحيضتين.

‫والثانية هي المرحلة العليا التي يظهر فيها انقطاع ‫الطمث، وتستمر في المتوسط من ستة لسبع سنوات، وتظهر على شكل خلل ‫كبير في الحيض ويستمر حتى الغياب التام نتيجة تناقص إنتاج ‫البروجستيرون بشكل أسرع من هرمون الإستروجين، كما يظهر ذلك في صورة ‫التقلبات المزاجية أو زيادة التوتر والعصبية.

‫وتتمثل الثالثة في فترة ما بعد انقطاع الطمث، وتبدأ بعد ‫آخر دورة حيض بعام، وتستمر حتى وصول توازن الهرمونات لمستوى جديد مستقر، ‫وتختلف مدة هذه المرحلة من سيدة لأخرى والتي ينتهي معها سن اليأس.

‫وتظهر على 20% من النساء أعراض بسيطة أو حتى معدومة، لكن بنسبة كبيرة ‫ينخفض مستوى الهرمون بسرعة كبيرة بحيث يسبب عبئا جسديا ونفسيا. ولذا ‫يلزم استشارة الطبيب مع العلامات الأولى لمعرفة العلاج المناسب، ومع ‫التقدم بالعمر قد تظهر أعراض مثل مشاكل الدورة الدموية، وضعف عضلات ‫قاع الحوض وهو ما يترتب عليه مشاكل صحية أخرى مثل سلس البول وارتخاء ‫طبقة الجلد وتساقط الشعر.

‫ويتمثل العلاج في أسلوب الحياة الواعي والصحي، واتباع نظام غذائي متوازن ‫وصحي، مع ممارسة التمارين الرياضية وتجنب الإجهاد. وقد يضطر الطبيب لوصف ‫الأدوية التي تحتوي على الإستروجين لتخفيف الأعراض.