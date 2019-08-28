طبيب يكشف 10 أخطاء طبية في الأفلام الهوليودية

قال الدكتور أحمد العجاج -اختصاصي الأمراض الباطنية وطب السفر بالمستشفى الأهلي في قطر- إن الأخطاء الطبية في الأفلام والمسلسلات العربية "حدّث ولا حرج"، وهذا شيء يمكن تفهمه، لكن الغريب أن المسلسلات والأفلام الهوليودية التي يصرف عليها مليارات الدولارات، تعجان بأخطاء طبية مضحكة، تتكرر منذ عقود وحتى اليوم.

وجاء تصريح الدكتور العجاج في صفحته بالفيسبوك، مقدما عشرة من أشهر هذه الأخطاء الطبية:

1- عند حقن إبرة في العضل يبدأ تأثيرها خلال ثانية أو ثانيتين وهذا خطأ مضحك، لأن أي حقنة عضلية لا يبدأ مفعولها قبل عشر دقائق في الحد الأدنى.

2- يتم حقن الإبر الوريدية بشكل عمودي على الوريد وأحيانا بعكس اتجاه الدم، أما الصحيح فهو الحقن باتجاه مائل مع اتجاه تدفق الدم.

3- عند حدوث توقف القلب يقوم البطل أو المسعف بحقنه بإبرة في القلب، وهذا إجراء قد تبين خطؤه وبطل استخدامه منذ ثلاثين سنة على الأقل.

4- عند إنعاش شخص بعد توقف القلب، يصحو فورا وكأن شيئا لم يكن، وهذا غير صحيح علميا، حيث إن الدماغ كان بحالة نقص تروية دموية ونقص أكسجين، ويحتاج لبعض الوقت حتى يصحو بشكل كامل، قد يكون ساعات أو أياما.

5- عند وجود طلق ناري في جسد البطل أو البطلة، يقوم هو أو من معه باستخراج الطلق الناري وتنتهي المشكلة فورا، مع أن إخراج الطلق الناري قد يؤدي إلى الموت لأنه كان يغلق شريانا مما يقلل أو يمنع النزف، ناهيك عن الطريقة الغبية في استخراجه.

6- كل جرح يراد خياطته أو طلق ناري يراد إخراجه، يكفي أن يشرب البطل قليلا من الويسكي، ويصب على الجرح قليلا منه ثم يقوم بالعمل، وهذا غير صحيح علميا لأن الكحول ليس مخدرا ولا مسكنا للألم ولا معقما بالتركيز الموجود في الويسكي.

7- عند حدوث خلع في مفصل الكتف، يقوم البطل الخارق بضرب كتفه على الحائط فيعود المفصل لطبيعته ويعود للقتال، وهذا إجراء سخيف وغير صحيح علميا.

8- شخص يفقد الوعي أشهرا عدة، وعندما يصحو يكون بكامل صحته الجسدية والعقلية وهذا غير صحيح علميا لأنه جسديا يتعرض لضمور عضلي، وعقليا يحتاج لزمن يطول أو يقصر للتأهيل العقلي ومن النادر أن يعود كما كان.

9- شخص مصاب بمرض فيروسي قاتل، يكتشف العلماء المصل المضاد ويعطونه للمصاب فيشفى فورا، مع أن هذه الطريقة في العلاج بالمصل (المقصود الأجسام المضادة) غير صحيحة، لكن حتى لو كانت صحيحة فإن المصاب يحتاج أياما وأسابيع ليشفى من مثل هذه الأمراض القاتلة.

10- يصاب الشخص في الفيلم بصداع شديد أو ألم مبرح، فيأخذ حبة ما فيشعر بالتحسن خلال ثوانٍ، وهذا غير صحيح علميا، فهو بحاجة على الأقل من عشر دقائق إلى عشرين دقيقة.