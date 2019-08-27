منها الكاكاو.. 4 أغذية تحارب تسوس الأسنان

يمكن محاربة تسوس الأسنان باتباع نظام غذائي صحّي، خاصة أن كثيرا من الأغذية معروفة بمدى فعاليتها في حماية الأسنان من التسوس.

وقالت الكاتبة آنا دورا -في تقرير نشرته صحيفة "كونفيدينسيال" الإسبانية- إن المحافظة على نظافة الأسنان، والابتعاد عن تناول السكريات؛ ليسا الحلين الوحيدين لحماية الأسنان من التسوس؛ فهناك الكثير من الأغذية القادرة على حماية الأسنان من البكتيريا التي تؤدي إلى تسوسها.

وتقوم البكتيريا الفموية باستهلاك المشروبات والأطعمة التي تحتوي على السكريات والنشا، ثم تنتج الأحماض، وتؤدي هذه الأحماض إلى تآكل السطح الخارجي الصلب للأسنان، الذي يسمى المينا.

ونوّهت الكاتبة بأن المعادن الموجودة في اللعاب مثل الكالسيوم والفوسفات، بالإضافة إلى الفلورايد الموجود في معجون الأسنان، يمكن أن تساعدنا على محاربة تسوس الأسنان. وتعمل هذه المكونات على إصلاح المينا لأنها تحل محل المعادن التي فُقدت خلال التآكل الحمضي. ومن الضروري أن نعمل على مساعدة الأسنان على استعادة المعادن التي تفقدها باستمرار.

ونقدم هنا أغذية تساعد في حماية الأسنان من التسوس:

1-الألياف

الألياف مستمرة في إبراز فعاليتها وأهميتها في معالجة عدد من الأمراض التي لم تخطر على بالنا، مثل تسوس الأسنان. وعلى وجه التحديد تحفز الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف إنتاج اللعاب الذي يعد مكافحا طبيعيا لتسوس الأسنان. كما يساعد اللعاب في التخلص من بقايا أي نوع من الطعام العالقة في الفم، ويحمي الأسنان من الأحماض التي تلحق بها الضرر.

2- الجبن المطبوخ

أشاد أطباء الأسنان بفوائد الجبن خلال العقد الأخير، حيث أكدت أبحاث علمية كثيرة أن التعود على تناول الجبن المطبوخ مفيد للسيطرة على نسبة الأحماض في الفم، وأثبتت هذه الأبحاث بشكل دقيق أن الجبن يمكن أن يزيد مستويات المعادن، مثل الفوسفور والكالسيوم في الأسنان؛ مما يقلل خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

ومن الجيد التعود على تناول الجبن الذي يعد تحلية رغم أن كثيرين يتناولونه كمقبلات لأطباق رئيسية أخرى. ويحفّز الجبن إنتاج اللعاب الذي يقوم بدور المنظف الطبيعي الأساسي للأسنان، كما تحتوي الأجبان على مادة تسمى بيروفوسفات تساعد على إعادة معادن الأسنان، حتى لو كانت هناك أحماض.

وذكرت الكاتبة أن تناول الجبن مفيد جدا للحامل، حيث يساعدها في حماية أسنانها وتعزيز صحة جنينها، علما بأن الجبن المبستر هو الأنسب لتجنب الإصابة ببكتيريا اللستيريا.



وفي هذا الصدد، اكتشفت مجموعة من الباحثين اليابانيين أن ارتفاع استهلاك الجبن أثناء الحمل يمكن أن يقلل خطر تسوس الأسنان عند الأطفال.

3- الكاكاو

تعد الشوكولاتة من بين الأغذية الفعالة في مكافحة التسوس، وهو ما يمثل مفاجأة سارة لمحبي الحلويات، ولكن ينبغي أن تكون خالية من السكر. ومن الجيّد مضغ حبوب الكاكاو نظرا لاحتوائها على مركب كيميائي يسمى الثيوبرومين الذي ثبت أنه يمنع تسوس الأسنان ويقلل حساسيتها.

4- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها بعد الانتهاء من الطعام، لأنه يمنع تكوّن الجير ويقلل حموضة اللعاب.