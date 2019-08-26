هذه الأعراض تنذر بالشلل الرعاش
قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن بعض الأعراض تنذر بالإصابة بمرض الباركنسون المعروف أيضا بالشلل الرعاش، منها أعراض رئيسية تتعلق بالجهاز العضلي الحركي وأخرى ثانوية غير حركية.
وأوضح المركز الألماني أن الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، في حين تتمثل الأعراض الثانوية في فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم والصراخ أثناء النوم.
لذا ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في الوقت المناسب، علما بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.
يُشار إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيسي.
أهم الأخبار
- بعد هجماتها بسوريا والعراق ولبنان وغزة.. إسرائيل تعزز قواتها بالجولان
- ترامب: نريد رؤية إيران قوية ولا نسعى لتغيير النظام فيها
- القوات الإماراتية تنسحب من شبوة والجيش اليمني يسيطر على معسكرات "للانتقالي"
- واشنطن بوست: هجمات إسرائيل بلبنان والعراق وسوريا تنذر باندلاع صراع أوسع
- كشميريون ينددون بتكريم أبو ظبي رئيس الوزراء الهندي