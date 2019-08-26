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‫هذه الأعراض تنذر بالشلل الرعاش

الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي (الألمانية)
الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي (الألمانية)

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن بعض ‫الأعراض تنذر بالإصابة بمرض الباركنسون المعروف أيضا بالشلل الرعاش، ‫منها أعراض رئيسية تتعلق بالجهاز العضلي الحركي وأخرى ثانوية غير ‫حركية.

‫وأوضح المركز الألماني أن الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء ‫الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، في حين تتمثل الأعراض الثانوية في ‫فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم ‫والصراخ أثناء النوم.

‫لذا ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في ‫الوقت المناسب، علما بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب ‫وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.

‫يُشار إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر ‫بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيسي.

المصدر : الألمانية
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