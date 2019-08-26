‫هذه الأعراض تنذر بالشلل الرعاش

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن بعض ‫الأعراض تنذر بالإصابة بمرض الباركنسون المعروف أيضا بالشلل الرعاش، ‫منها أعراض رئيسية تتعلق بالجهاز العضلي الحركي وأخرى ثانوية غير ‫حركية.

‫وأوضح المركز الألماني أن الأعراض الرئيسية للباركنسون تتمثل في بطء ‫الحركة وتيبس العضلات وارتجاف الأيدي، في حين تتمثل الأعراض الثانوية في ‫فقدان حاسة الشم واضطرابات النوم كصعوبة النعاس والتحدث بكلام غير مفهوم ‫والصراخ أثناء النوم.

‫لذا ينبغي استشارة طبيب أعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج في ‫الوقت المناسب، علما بأنه لا يمكن الشفاء منه، ولكن يمكن تخفيف المتاعب ‫وإبطاء مسار المرض بواسطة الأدوية.

‫يُشار إلى أن الباركنسون هو اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي يؤثر ‫بالسلب على الجهاز الحركي بشكل رئيسي.