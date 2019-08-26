‫النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال

قال الدكتور ياكوب ماسكه إن النظام الغذائي ‫النباتي (الذي يتخلى عن الأغذية ذات المصادر الحيوانية بشكل تام) يشكل ‫خطرا على صحة الأطفال.

‫‫وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن النظام الغذائي النباتي الكامل يُصيب ‫الأطفال بسوء التغذية، الذي يخلف عواقب وخيمة مثل مشاكل النمو ‫والتطور وأمراض خطيرة.

‫وأضاف ماسكه أن النظام الغذائي السليم للطفل ينبغي أن يتسم بالتنوع ‫والتوازن لإمداد جسم الطفل بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، ‫التي تساعد الجسم على النمو والتطور بشكل صحي.

‫كما أكد ماسكه على أهمية أن تنتبه الأم النباتية إلى ضرورة إمداد جسمها ‫بالحديد وفيتامين "بي12" بشكل كاف أثناء الرضاعة الطبيعية لتجنب إصابة ‫رضيعها بسوء التغذية.

‫وفي حال إصرار الوالدين على أن يتبع طفلهم نظاما غذائيا نباتيا يتخلى عن ‫المصادر الحيوانية بشكل تام، فيجب حينئذ أن يخضع الطفل لفحوص دم دورية ‫لاكتشاف أي نقص في الوقت المناسب ومواجهته من خلال الجرعة الصحيحة من ‫المكملات الغذائية.