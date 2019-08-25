13 عضوا في جسم الإنسان يمكن العيش بدونها

جسم الإنسان آلة مذهلة، ورغم هشاشته الواضحة فإنه قوي. ولحسن الحظ، فإن لدينا أجزاء من الجسم يمكن أن نعيش من دونها، بعضها في الواقع مفيد خلال فترة الطفولة. وهذا يعني أنه يمكن فقدان أجزاء كبيرة من الأعضاء الحيوية والبقاء على قيد الحياة، وهذا وفقا للكاتبة سارا روميرو، في التقرير الذي نشرته مجلة "موي إنترسنتي" الإسبانية.

وإليك أعضاء يمكن العيش من دونها:

1- الكلى

نحن نحتاج إلى كلية واحدة للبقاء على قيد الحياة، وأحيانا يولد البعض بكلية واحدة، أو يعيش بواحدة منها بعد التبرع بالأخرى، ذلك أن فقدانها لن يؤدي إلى أي مشاكل صحية خطيرة.

ووفقا للمؤسسة الوطنية للكلى، فإن الأشخاص الذين لديهم كلية واحدة يعانون من مشاكل صحية قليلة أو معدومة. ومن الناحية الفنية، يمكن أن نعيش دون كلى لكننا نحتاج إلى غسيل الكلى، حيث يعمل هذا العضو على تنقية الدم من السموم والتحكم في نسبة الماء والأملاح في الجسم.

2- الأعضاء التناسلية

بالنسبة للنساء، يتم أحيانا استئصال الرحم في إطار علاج السرطان والأورام الليفية الرحمية أو آلام الحوض المزمنة أو لأسباب أخرى. وحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن امرأة من بين ثلاث نساء في الولايات المتحدة خضعت لهذا الإجراء في سن الستين. أما بالنسبة للرجال، يمكن إزالة الخصيتين خلال علاج سرطان الخصية دون أن يؤثر ذلك على الحياة.

3- المرارة

المرارة كيس يحتوي على العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد، والتي تطلقها ببطء في الجهاز الهضمي، لكنها قد تنتج أحيانا حصوات مؤلمة تسبب مشاكل بسبب السرطان والالتهابات. لحسن الحظ، معظم الأشخاص الذين تعين عليهم الخضوع لعملية جراحية لإزالة المرارة يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

4- شعر الجسم

إن شعر الرأس يعمل على حمايتنا وعزل الحرارة، بينما يحمي شعر الحاجبين عيوننا من العرق. وبالنسبة للذكور، يمكن أن يلعب شعر الوجه دورا في الجذب الجنسي. إذن، لماذا نحتاج إلى شعر الجسم؟ إنه شيء يمكننا العيش من دونه.

5- أسنان العقل

إلى جانب كونها مؤلمة للغاية عند التخلص منها، فإن أسنان العقل عديمة الجدوى، وتتسبب في اختلاط الفك لدينا وإعاقة صحة الأسنان، ناهيك عن أنه يمكن العيش من دونها.



6- العصعص

يقع هذا العضو في نهاية العمود الفقري، ويتكون من ثلاث إلى خمس فقرات منفصلة أو منصهرة تحت عظم العجز، أي الجزء الأخير من العمود الفقري في جسم الإنسان. ويمكن للإنسان الاستغناء عن هذا العضو دون أن يؤثر ذلك على حياته.

7- الزائدة الدودية

الزائدة الدودية لا تلعب أي دور رئيسي في عملية الهضم، وعند التهابها يجب استئصالها جراحيا.

8- حلمات الذكور

لماذا يملك الرجال حلمات؟ ذلك لأن جميع الأجنة البشرية تطور حلمات حتى قبل أن يتم تحديد جنسها (ذكرا أو أنثى). إن ثدي الرجل ليست لديه وظيفة، وهو موجود لسبب ثابت من التطور الجنيني.

9- اللوزتان

من الناحية الفنية، إن اللوزتين عبارة عن غدد لمفاوية (مهمة لنظام المناعة). ومع ذلك، تصاب اللوزتان بالالتهاب بشكل متكرر إلى حين إزالتها. وفي كثير من الأحيان تسبب اللوزتان مشاكل أكثر من الفوائد، لذلك يمكننا العيش من دونها.

10- الطحال

يقوم الطحال بتصفية الدم ويساعد الجسم في محاربة العدوى، لكنه ليس ضروريا لبقاء الإنسان على قيد الحياة، إذ إنه يمكن إزالة هذا العضو في حالة تلفه. ولكن الأشخاص الذين ليس لديهم طحال أكثر عرضة للإصابة بالتهابات.

11- المعدة

في بعض الأحيان، تتم إزالة المعدة بأكملها كعلاج لسرطان المعدة، من خلال إجراء عملية تسمى استئصال المعدة الكلي. في هذه الحالة، يتم توصيل الأمعاء الدقيقة بالمريء، ويقع تغذية الأشخاص الذين خضعوا لهذا التدخل بمصل لبضعة أسابيع أثناء شفائهم. بعد هذا الوقت، وحسب خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا يمكن للأشخاص الذين خضعوا لهذه العملية تناول معظم أنواع الطعام، لكن وفق وجبات أصغر مع المكملات الغذائية، إذا واجهوا مشكلة في امتصاص الفيتامينات.

12- القولون

كما هي الحال مع المعدة، يمكن إزالة هذا العضو في حالة مرضى سرطان القولون، أو للوقاية منه. إن الإنسان قادر على العيش من دون القولون، ولكن يجب استخدام كيس خارج الجسم لجمع البراز، أو يمكن إجراء عملية جراحية لإنشاء كيس للفضلات في الأمعاء الدقيقة لتحل محل القولون.

13- الدماغ

يعد الدماغ عضوا مهما جدا في الجسم، لكن يمكننا العيش بنصفه والتمتع بحياة طبيعية نسبيا. نتيجة لذلك، سنفقد العين واليد الموجودة في الجهة التي أزيل منها نصف الدماغ.