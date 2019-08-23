الصحة العالمية: مصر ماضية في طريق القضاء على التهاب الكبد "سي" قبل 2030

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الخميس، إن مصر ماضية في طريقها لتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" قبل عام 2030، وهو التاريخ المحدد كهدف عالمي للقضاء على المرض، بعد حملة أطلقتها لفحص الملايين من مواطنيها بالمجان.

وأطلقت مصر في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي حملة لم يسبق لها مثيل لفحص ملايين المواطنين البالغين وطلاب المدارس بدءا من سن 12 عاما للكشف عن مرض التهاب الكبد "سي" وعلاج المصابين منهم بالمجان في إطار تعهدها بالقضاء على المرض بحلول عام 2022.

ويصف مسؤولون مصريون انتشار التهاب الكبد "سي" بأنه أحد أخطر التحديات الصحية في البلاد، ويقولون إن القضاء عليه أولوية.

وقال أدهانوم بمؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس "الحملة على التهاب الكبد سي (في مصر) هي الأكبر على الإطلاق (عالميا). والآن بناء على عمليات التحقق فإن أكثر من ستين مليون شخص جرى فحصهم منذ بدء البرنامج. يشكل هذا أكثر من 60% من إجمالي السكان".

أدهانوم توقع أن تنجح مصر "بناء على ما حققته من إنجازات حتى الآن" في القضاء على التهاب الكبد "سي" قبل عام 2030 بفترة كبيرة (رويترز)

فخور

وأضاف أدهانوم "إنني فخور للغاية بأن الصحة العالمية كانت شريكة (في هذا الأمر)، وستواصل المنظمة هذه الشراكة حتى يتم القضاء على التهاب الكبد سي في هذا البلد".

وتوقع أن تنجح مصر "بناء على ما حققته من إنجازات حتى الآن" في القضاء على التهاب الكبد "سي" قبل عام 2030 بفترة كبيرة.

وسلم أدهانوم الرئيس المصري نتائج دراسة تحقق أجرتها المنظمة على الحملة، والتي تؤكد صحة ما أعلنته مصر من أرقام ونتائج.

وقال أيضا إن منظمته ستعمل على نقل التجربة المصرية في مكافحة التهاب الكبد "سي" إلى دول أخرى.



ووفقا لإحصاءات حصلت عليها رويترز من وزارة الصحة اليوم فقد أظهر الفحص المبدئي إصابة 2.2 مليون شخص بالتهاب الكبد "سي" من بينهم 1.5 مليون تقريبا تأكدت إصابتهم بعد خضوعهم لفحص أكثر دقة يعرف باسم "بي.سي.آر".

وبدأت الوزارة بالفعل في علاج هؤلاء المرضى بالمجان، لكنها قالت إن هناك مجموعة لن يجدي معهم العلاج بسبب تقدمهم في السن وإصابتهم بأمراض أخرى تمنع تناول العلاجات.

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البنك الدولي

والبنك الدولي هو الممول الرئيسي للحملة تحت شعار (100 مليون صحة) وساهمت الحكومة المصرية بجزء من ميزانيتها ووفرت الصحة العالمية دعما فنيا.

ووفقا لبيان لمجلس الوزراء، فقد قدم البنك الدولي 133 مليون دولار لحملة الفحص و129 مليونا لعلاج المرضى.

ويقول البنك الدولي إن مصر -التي يبلغ عدد سكانها مئة مليون نسمة تقريبا- بها أعلى معدل من الإصابات بفيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".

وذكر قبل بدء الحملة أن التقديرات تشير إلى إصابة نحو 4.4% من سكان مصر البالغين بحسب مسح عشوائي.

ويتسبب المرض في وفاة أربعين ألف مصري سنويا مما يجعله ثالث سبب رئيسي للوفاة بعد مرض القلب والأمراض الدماغية الوعائية.

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وشملت حملة الفحص -التي أجريت على عدة مراحل- اختبارات مجانية أيضا للكشف عن الأمراض غير السارية الأساسية وهي السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، المسؤولة عن حوالي 70% من الوفيات.

ويشكو المصريون بشكل عام من تدني الخدمات الصحية خاصة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، لكن حملة (100 مليون صحة) للقضاء على التهاب الكبد "سي" والأمراض غير السارية لاقت إشادة دولية واستحسان الكثير من المصريين.