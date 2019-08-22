ما علامات التهاب الزائدة الدودية لدى الأطفال؟‬

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال إلى ‫أن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يصيب أي شخص، إلا أن الأطفال ما بين السادسة والعاشرة أكثر إصابة بهذا المرض.

وتشمل الأعراض آلاما في البطن ‫تزداد سوءا عند الحركة أو السعال أو القفز، وكذلك عدم الرغبة في تناول ‫الطعام، وحدوث اضطرابات معوية مثل الإسهال أو الإمساك، وظهور انتفاخ واضح ‫في البطن، والشعور بإجهاد عام.

‫وفي البداية يشعر الطفل بالألم في منطقة السرة، وينتقل الألم غالبا إلى ‫أسفل البطن على الجانب الأيمن، وفي بعض الأحيان يكون الألم مصحوبا بحمى ‫وغثيان، وإذا كان الألم شديدا بحيث يتعذر على الطفل الجلوس، فإنه يتعين ‫على الآباء التوجه إلى الطبيب على الفور، حيث يتم التحقق من الإصابة ‫بالتهاب الزائدة الدودية من خلال عدة وسائل، منها الفحص بالموجات فوق ‫الصوتية وفحص الدم.

‫وهناك عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، منها فضلات ‫البراز أو الطفيليات المعوية أو انسداد الزائدة الدودية، وإذا لم يتم ‫اكتشاف التهاب الزائدة الدودية وعلاجه في الوقت المناسب، فقد تنفجر، وبالتالي يصل الصديد والبراز إلى تجويف البطن، وهو ما ‫يتسبب في تسمم الدم الذي يشكل خطورة بالغة على حياة الطفل.