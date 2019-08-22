‫5 أسباب تدعوك لتناول الطماطم‬

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن ‫الطماطم لها العديد من الفوائد الصحية، فإلى جانب الطعم اللذيذ ‫الذي يجعلها من أكثر العناصر الغذائية الداخلة في أطعمتنا، مثل الصوص ‫والحساء والسلطة، فإنها تمد أجسامنا بالعديد من العناصر الغذائية ‫المهمة.

ونقدم لك هنا خمسة أسباب تدعوك لتناول المزيد من الطماطم:

1- منجم

في الطماطم ‫محتوى كبير من الفيتامينات، بحيث تغطي 100 غرام منها حوالي 20% من الاحتياجات اليومية من فيتامين سي، ‫كما توجد في الطماطم الفيتامينات "كي" (K) و"أي" (A) و"بي1" (B1) و"بي2" (B2) و"بي6" (B6)، وكذلك العديد من ‫المعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وتؤثر جميع هذه ‫العناصر بشكل إيجابي على نظام المناعة.

2- صحة العين

‫مادة الليكوبين لها تأثير جيد أيضا على صحة العين والنظر، كما تحتوي ‫الطماطم على مادة البيتا كاروتين بتأثيرها الإيجابي أيضا على صحة ‫العين.

3- ‫تقوية الخلايا

‫يلعب الليكوبين أيضا دورا مهما مع الغلوتاثيون في تقوية الأنسجة ‫الخلوية، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم على حماية الجسم من ‫الجذور الحرة.

4- قليل من السعرات

‫تحتوي الطماطم على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية، كما أن أكثر من 90% منها يتكون من الماء، وبالنظر إلى أن 100 غرام من الطماطم ‫يحتوي على 18 سعرا حراريا فقط، لذلك فهي تعد طعاما مناسبا لكل من يرغب ‫في إنقاص وزنه.

5- الحفاظ على صحة القلب

‫توفر مادة الليكوبين كاروتيويد المسؤولة عن صبغ الطماطم باللون الأحمر، ‫فوائد كبيرة للقلب، كما تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ‫والأوعية الدموية، ولها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول أيضا.