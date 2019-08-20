منها سر نمو أظافر القدم واليد.. 18 معلومة قد لا تعرفها عن جسدك

ستجد العديد من الحقائق الغريبة حيال جسدك، وذلك ابتداء من امتداد أوعيتك الدموية على طول يبلغ عشرات آلاف الكيلومترات، إلى المدى الذي يمكن لأنفك أن يطلق العطاس، ونعرفك عليها هنا:

1- قلبك ينبض كثيرا

في مقالها الذي نشرته مجلة ريدرز دايجست الأميركية، قالت الكاتبة جيسيكا ميغالا، إن قلب الإنسان ينبض بمعدل ثلاثة مليارات مرة في حياته.

2- هيكلك العظمي مبتل

ما يعلمه الجميع هو احتواء جسم الإنسان على نسبة كبيرة من الماء، لكن ما يجهلونه هو أن هذا السائل يجد مكانا له في عضلاتنا ولحمنا وبشرتنا، بالإضافة إلى العظام. وفي واقع الأمر، يشكل الماء حوالي ثلث الكتلة الإجمالية للهيكل العظمي.

3- جزء من جسدك هو بكتيريا

إذا ما كنتَ تخشى البكتيريا، يجب عليك التفكير مجددا، حيث يقول الباحثون إن دراسة نشرت في مجلة "بلوس بيولوجي" العلمية عام 2016 توصلت إلى استنتاج مفاده أن الرجل البالغ الذي يزن 154 باوندا (70 كيلوغراما) يحمل في جسده 38 تريليونا من البكتيريا، وهو ما يعادل نصف باوند تقريبا (220 غراما).

4- عطاسك يبلغ مسافات بعيدة

تطرقت الكاتبة إلى واحدة من الإحصائيات القديمة التي تفيد بأن العطاس ينتقل بسرعة مئة ميل في الساعة (160 كم)، لكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن الرقم الحقيقي بعيد عن ذلك. ووفق دراسة أجرتها المكتبة العامة للعلوم، يعطس الإنسان العادي بسرعة عشرة أميال في الساعة (16 كم)، لكن ما زلت مجبرًا على وضع يدك على فمك وأنفك لحماية الآخرين من الجراثيم.

5- سبب كثرة التعرق

يتراوح عدد غدد التعرق على جسدك بين مليونين وأربعة ملايين غدة، ويكون معظمها متمركزا في أخمص القدمين وأكف اليد والجبهة والخدين، وهو ما قد يفسر سبب تعرقنا كثيرا في بعض الأحيان.

6- في جسدك شعر أكثر مما تعتقد

وفقا للأكاديمية الأميركية لطب الجلد، يولد الناس وعلى بشرتهم خمسة ملايين بصيلة شعر، مع وجود مئة ألف فقط على فروة الرأس. وعلى الرغم من رغبة النساء في امتلاك خصلات شعر طويلة، إلا أن شعر الرجال ينمو بمعدل أسرع من نمو شعرهن.

7- نحن جميعا متشابهون

ذكرت الكاتبة أن جسم الإنسان يتكون في العادة من أربعة مكونات رئيسة، هي الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين، التي تشكل 96.2% منه. وإنه لمن المدهش كيفية تضافر هذه العناصر لتكوين جسم يقوم بعمل مثير للإعجاب.

8- كل نَفَس مهم

نحن نقوم بالشهيق والزفير دون التفكير في ذلك، ليصل عدد مرات قيامنا بذلك في اليوم الواحد إلى ما بين 17280 و23040 تنفسا. وعلى الرغم من أن هذه العادة تلقائية، فإن تعلم التحكم بها يمتلك فوائد جمة، حيث يمكنك استخدام رئتيك لتحسين شعورك باليقظة.

9- رئتاك كبيرتا الحجم

للرئتين مهمة صعبة بعض الشيء، وهو ما يفسر كبر حجمهما. ويقدر الخبراء أن حجم سطح رئتيك يمكن أن يغطي ملعب الريشة الطائرة أو حتى ملعب تنس. ويعتقد كثيرون أنهما قادرتان على تغطية كامل الملعب وليس أرضية اللعب فقط.

10- إليك سبب حاجتك إلى ترطيب جسمك

مع كل زفير تقوم به، يخرج جسدك الهواء الساخن المشبع ببخار الماء، كما أن معدل البخار في الهواء يتضاعف أربع مرات عندما تمارس الرياضة. ويقدر الخبراء أنك تفقد ما بين ستين وسبعين مليلترا من الماء من خلال الزفير عن كل ساعة تدريب.

11- أنت آلة لصنع اللعاب

لعلك لا تفكر مليا في اللعاب الذي يسيل منك، لكن جسمك ينتج في العادة 640 مليلترا من اللعاب يوميا. ولا يمكن إنكار حقيقة الفوائد الناجمة عن إفراز اللعاب، ولا سيما وأنه يساعد في طرد البكتيريا من الفم، فالأشخاص الذين لا ينتجون كميات كافية منه يعانون من تسوس الأسنان والتهاب الفم.

12- أنتَ ذكي للغاية

وفقا لما ذكرته مجلة "ديسكفري" العلمية، يحتوي الدماغ البشري على ما لا يقل عن مئة تريليون اتصال عصبي. وللمحافظة على صحتك العقلية، يجب عليك تجنب إخماد هذه الاتصالات وتجنب التدهور المعرفي على المدى الطويل، وذلك من خلال تعليم الآخرين أو تلقين نفسك مهارة جديدة.

13- أظافر القدم تنمو أبطأ من أظافر اليد

أوردت الكاتبة أن أظافر أصابع أقدامنا تنمو بسرعة بطيئة إذا ما قمنا بمقارنتها بوتيرة نمو أظافر أصابع اليد. ووفقا لمعطيات الأكاديمية الأميركية لطب الجلد، تنمو أظافر اليدين بسرعة 0.1 مليمتر في اليوم، في حين تنمو أظافر القدمين بمعدل مليمتر في الشهر.

14- جسمك مليء بالمسام

تلعب المرايا التي تقرب الأجسام وتكبرها دورا كبيرا في إبراز عيوب وجهك، لكنها عاجزة عن إظهار العدد الكبير للمسام التي يحتويها. ووفقا للتقارير الصادرة عن شركة "لوريال باريس" المختصة في صنع مواد التجميل، يحتوي وجه الشخص البالغ على 20 ألفا من هذه المسام.

15- جسمك يحتوي على شبكة مخفية

لا يخفى على أحد أن الأوعية الدموية صغيرة الحجم، لكن عند اصطفافها تشكل شيئا كبيرا بحق. وكما تشير معاهد الصحة الوطنية الأمركية، يضم جسدك شبكة أوعية دموية بطول ستين ألف ميل (96560 كم)، مما يجعلك ملزما بالاعتناء بصحتها ومراقبة طعامك جيدا.

16- جسمك مصمم لتحب الطعام

يضم اللسان البشري ما بين ألفين وثمانية آلاف برعم تذوق، وتمتلك كل واحدة منها عددا يتراوح بين خمسين ومئة خلية مستقبلة للطعم. وتختلف أماكن وجود براعم التذوق على اللسان وعددها بين كل شخص وآخر، كما أنها تمثل وسيلة رائعة للاستمتاع بالطعام الذي تحبه.

17- الدماغ ثقيل بعض الشيء

ذكرت الكاتبة أن الدماغ العادي يزن حوالي ثلاثة باوندات، أو ما يعادل 1.36 كغ، وهو بذلك قادر على فعل الأمور العجاب. وفي المقابل، قد يخذلك في بعض الأحيان وينسى المكان الذي وضعت فيه مفاتيحك.

18- كل البشر يقضون حاجتهم

أوضحت الكاتبة أن الشخص العادي يفرز 360 باوندا من الفضلات سنويا، أو ما يعادل 163 كيلوغراما. وانطلاقا من هذه الإحصائية، يمكن لنا القول إن قضاء الحاجة أمر طبيعي للغاية.