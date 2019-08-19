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‫قلة الحركة تهددك بمشاكل المشي‬

قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام ‫أثناء المشي وبالظهر والركبة (الألمانية)
قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام ‫أثناء المشي وبالظهر والركبة (الألمانية)

قالت الألمانية كارولين فيركمايستر إن قلة ‫الحركة تتسبب في ضمور العضلات وتآكل الغضاريف، مما يؤدي إلى مشاكل المشي ‫ويرفع خطر السقوط والإصابة بكسور.  ‫

‫وأضافت طبيبة العظام أن قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام ‫أثناء المشي وآلام بالظهر والركبة، وترحيل مركز ثقل الجسم إلى الأمام أو ‫الخلف بشدة.

‫ولتجنب هذه المشاكل، شددت جوتز-نويمان على ضرورة المواظبة على ممارسة ‫الرياضة ودمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية مثل صعود الدرج بدلا ‫من استخدام المصعد.

‫كما ينبغي على موظفي العمل المكتبي تجنب الجلوس طويلا، حيث يتعين عليهم ‫النهوض بعد الجلوس لمدة ساعة ونصف الساعة على أقصى تقدير، والمشي لتحريك العضلات ‫والغضاريف.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب العظام على وجه السرعة في حال مواجهة ‫مشاكل أثناء المشي.

المصدر : الألمانية
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