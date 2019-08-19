‫قلة الحركة تهددك بمشاكل المشي‬

قالت الألمانية كارولين فيركمايستر إن قلة ‫الحركة تتسبب في ضمور العضلات وتآكل الغضاريف، مما يؤدي إلى مشاكل المشي ‫ويرفع خطر السقوط والإصابة بكسور. ‫

‫وأضافت طبيبة العظام أن قلة الحركة تتسبب في الشعور بآلام ‫أثناء المشي وآلام بالظهر والركبة، وترحيل مركز ثقل الجسم إلى الأمام أو ‫الخلف بشدة.

‫ولتجنب هذه المشاكل، شددت جوتز-نويمان على ضرورة المواظبة على ممارسة ‫الرياضة ودمج الأنشطة الحركية خلال الحياة اليومية مثل صعود الدرج بدلا ‫من استخدام المصعد.

‫كما ينبغي على موظفي العمل المكتبي تجنب الجلوس طويلا، حيث يتعين عليهم ‫النهوض بعد الجلوس لمدة ساعة ونصف الساعة على أقصى تقدير، والمشي لتحريك العضلات ‫والغضاريف.

‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة طبيب العظام على وجه السرعة في حال مواجهة ‫مشاكل أثناء المشي.