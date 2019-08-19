عث الطعام قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة
حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الأغذية المحتوية على عث الطعام، حيث قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الحساسية وأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. لذا يجب التخلص من الأغذية المصابة بالعث على الفور.
وأضافت سابرسكي أن الفخاخ اللاصقة ليست كافية لمحاربة هذه الحشرة التي قد ترد للمنزل مع مشتريات كالأرز والدقيق والتوابل.
لذا يجب تنظيف جميع الخزانات جيدا بواسطة الخل، وكذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الشقوق، بواسطة الهواء الساخن لمجفف الشعر، من أجل قتل اليرقات والبيض الموجود.
ومن الأفضل الابتعاد عن المكافحة الكيميائية بواسطة المبيدات الحشرية، واللجوء بدلا منها إلى المواد الطاردة غير الكيميائية التي تعتمد على الروائح والزيوت العطرية مثل اللافندر وخشب الأرز والنعناع والقرنفل لطرد العث.
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