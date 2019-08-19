الحمية الغذائية ممنوعة أثناء الإرضاع

حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من اتباع ‫حمية غذائية (ريجيم) خلال فترة الرضاعة الطبيعية نظرا لأن الحمية قد تتسبب في ‫تعرض المرأة لسوء التغذية بسبب نقص العناصر الغذائية الهامة، مما يؤثر ‫بالسلب على صحة الأم وطفلها على حد سواء.

‫ويحتاج جسم المرأة خلال فترة الرضاعة الطبيعية ‫إلى سعرات حرارية تتراوح بين ألفين و2500 سعر حراري، وفق ما قال المركز الألماني مؤكدا ضرورة أن ‫يتسم النظام الغذائي بالتوازن والتنوع لإمداد الجسم بالفيتامينات ‫والمعادن الهامة.

‫ولهذا الغرض، ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي خلال فترة الرضاعة ‫على الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب الكاملة واللحوم ‫قليلة الدسم والأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والسردين والرنجة ‫والماكريل.

‫وبشكل عام، لا يجوز حذف أية أطعمة من النظام الغذائي دون استشارة ‫الطبيب أو أخصائي التغذية.