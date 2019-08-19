الحمية الغذائية ممنوعة أثناء الإرضاع
حذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من اتباع حمية غذائية (ريجيم) خلال فترة الرضاعة الطبيعية نظرا لأن الحمية قد تتسبب في تعرض المرأة لسوء التغذية بسبب نقص العناصر الغذائية الهامة، مما يؤثر بالسلب على صحة الأم وطفلها على حد سواء.
ويحتاج جسم المرأة خلال فترة الرضاعة الطبيعية إلى سعرات حرارية تتراوح بين ألفين و2500 سعر حراري، وفق ما قال المركز الألماني مؤكدا ضرورة أن يتسم النظام الغذائي بالتوازن والتنوع لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة.
ولهذا الغرض، ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي خلال فترة الرضاعة على الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب الكاملة واللحوم قليلة الدسم والأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والسردين والرنجة والماكريل.
وبشكل عام، لا يجوز حذف أية أطعمة من النظام الغذائي دون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.
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