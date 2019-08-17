البث الحي
ابحث

رداء بكتيري للتخلص من رائحة العرق

"سكين 2" قطعة ثياب تحتوي على بكتيريا تقلل روائح الجسم (رويترز)
"سكين 2" قطعة ثياب تحتوي على بكتيريا تقلل روائح الجسم (رويترز)

ألا يكفي مزيل العرق لمنع انبعاث روائح من الجسم؟ قد تساعدك قطعة ملابس جديدة ذات شكل حديث ومزودة ببكتيريا حية في التغلب على هذه المشكلة المزعجة.

وقالت المصممة روزي برودهيد إن "سكين 2" -وهي قطعة ثياب تشبه لباس البحر بلون رمادي فاتح وأكمام- تحتوي على بكتيريا مفيدة تقلل الروائح التي تفوح من الجسم.

وأضافت "ليس العرق ما يسبب انبعاث روائح الجسد وإنما البكتيريا. لذا أدخلنا بكتيريا نافعة في القماش بما يتيح وجود كائنات دقيقة مفيدة تساعد في تقليل الروائح المنبعثة".

وأضافت "هذا التغير في الكائنات الدقيقة مرتبط بالحد من الرائحة المنبعثة من الجسم، ويشجع على تجدد الخلايا وهو مفيد حقا لمناعة الجلد".

وطورت مصممة الأزياء "سكين 2" في إطار دراسات عليا بجامعة سنترال سانت مارتينز للفنون في لندن.

وتعاونت مع البلجيكي كريس كاليفيرت، وهو عالم أحياء دقيقة بجامعة خنت، لصنع "سكين 2". وأمدها كاليفيرت بالبكتيريا النافعة (البروبايوتيك) الموجودة عادة على الجلد، وقام أيضا بأبحاث مكثفة عن أسباب الروائح التي تنبعث من الجسد.

وينوي كلاهما طرح "سكين 2" للبيع، وتأمل برودهيد تصميم مجموعة ملابس رياضية باستخدام نفس التقنية.

وتقليل الروائح الصادرة من الجسم يقلل الحاجة لغسل قطعة الملابس كثيرا، كما أثبتت الاختبارات بقاء البكتيريا حية بعد غسلها بمياه درجة حرارتها 30 درجة.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
متى يكون استئصال غدد التعرق ضروريا؟
هل أنت مصاب بالتعرق المرضي؟
هل تتعرق كثيرا؟ إليك بعض الأسباب
تعرّق الأقدام لدى الطفل‬.. الحل في أربع خطوات
أهم الأخبار
المزيد من صحة
بالفيديو.. تقنية لقياس ضغط الدم من خلال "سيلفي"
8 أعراض للكبد الدهني
‫تحذير من المبالغة في ممارسة رياضات قوة التحمل.. لماذا؟
‫الكساح يهاجم هؤلاء الأطفال