‫الكساح يهاجم هؤلاء الأطفال

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن خطر الإصابة بالكساح يرتفع لدى الأطفال المصابين ببعض ‫الأمراض المزمنة مثل التهاب الأمعاء المزمن وأمراض الكلى والكبد ‫المزمنة.

‫كما أن بعض الأدوية ترفع خطر الإصابة بهذا المرض، مثل أدوية الصرع والكورتيزون.

‫وأوضحت الرابطة أن هذه العوامل تتسبب في نقص فيتامين "دي" (D) في الجسم، وهو ‫الفيتامين الذي يحتاج إليه الجسم لامتصاص الكالسيوم المهم لصحة العظام، ‫ويمكن التحقق من نقص فيتامين "دي" من خلال إجراء فحص للدم.

‫ولتجنب نقص فيتامين "دي"، وخطر الإصابة بالكساح ينبغي أن يتعرض الطفل لأشعة ‫الشمس، التي تساعد الجسم على إنتاج فيتامين دي، كما يمكن إمداد الجسم ‫بالفيتامين من خلال تناول الأغذية المحتوية عليه مثل البيض ومنتجات ‫الألبان والسلمون.

‫جدير بالذكر أن الكساح -أو لين العظام- عند الأطفال هو مرض يصيب الأطفال ‫نتيجة خلل في ترسيب معادن العظام كالكالسيوم والفوسفور أثناء مرحلة ‫النمو، وبالتالي تصبح العظام هشة وسهلة الكسر وذات انحناءات وتشوهات.