إزالة 452 قطعة معدنية من معدة شاب في الهند

في حادثة غريبة، نجح أطباء في إزالة 452 قطعة معدنية من معدة مريض في الهند. وتزن هذا القطع حوالي أربعة كيلوغرامات، في حين يتماثل الشاب المريض للشفاء الآن في المستشفى. فكيف وصلت هذه القطعة كاملة إلى معدة هذا الشخص؟

بعد شكواه المتواصلة من آلام في المعدة، توجه شاب (28 عاما) إلى مستشفى في مدينة أحمد آباد الهندية، من أجل وضع حد لمعاناته واستعادة عافيته، إلا أن ما اكتشفه الأطباء في معدة هذا المريض أصابهم بصدمة كبيرة.

فقد وجد الأطباء 452 قطعة معدنية في معدة الشاب المريض، وتزن هذه القطع مجتمعة حوالي أربعة كيلوغرامات، وهي تتكون من مقصات للأظافر ودبابيس الأمان والبراغي، فضلا عن عملات معدنية، وفق ما أورد موقع "إنديا توداي".

وتابع المصدر نفسه أن الأطباء استعانوا بالأشعة السينية بهدف تحديد سبب آلام المريض، حيث أخذ الأطباء المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإزالة كل القطع المعدنية في معدته، والتي يبدو أنه دأب على أكلها في آخر سبعة شهور.

أما عن سبب وجود هذا الكم الكبير من القطع المعدنية في معدة الشاب، فهو أنه يُعاني ربما من مرض عقلي، فقد نقل موقع صحيفة "ميرور" البريطانية عن الأطباء قولهم "ليس شخصا عاديا. إنه يعاني من مرض عقلي. لذلك، من الوارد أنه استهلك هذه القطع المعدنية بشكل متكرر".

وأضاف الموقع البريطاني أن المريض استجاب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لعملية جراحية، وسيبقى الآن في المستشفى إلى حين تماثله للشفاء بشكل كامل.