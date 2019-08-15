مشاهدة حلقات مسلسلك المفضل دفعة واحدة مضرة بالصحة

حذّر طبيب الأعصاب راندال رايت من مشاهدة البرامج التلفزيونية بصفة مكثفة نظرا للضرر الذي يمكن أن تلحقه بعقولنا، مؤكدا أن رغبتنا في مشاهدة الحلقات الواحدة تلو الأخرى لها تأثير على الدماغ مماثل للمقامرة. وقالت الكاتبة فانيسا تشالمرز في تقريرها الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفقا للدكتور رايت، فإن الجلوس أمام الشاشة ساعات طويلة يخلق "بيئة غير صحية"، وقد يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى العزلة الاجتماعية وتناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة التمارين الرياضية والحرمان من النوم جيدا، وهو أمر يضرّ بالدماغ مع مرور الوقت. وأفادت الكاتبة بأن مشاهدة البرامج التلفزيونية بصفة مكثفة يجعلك تشعر بعدم الرضا عند توقفك عن المشاهدة بعد مرور خمس حلقات، وقد تشعر كذلك برغبة في الاستمرار، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغييرات غير صحية في عقلك وجسمك مع الوقت.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رايت إن "الإفراط في مشاهدة برامجك التلفزيونية لا يعتبر عادة مضرة في حد ذاتها، إلا أنها تصبح مضرة عندما تمنعك من ممارسة الرياضة".

وقد اقترح الدكتور رايت ممارسة التمرينات الرياضية قبل مشاهدة برامجك التلفزيونية بشكل مكثف، أو حتى بين الحلقات، لأن النشاط الجسدي يساعد الدماغ على توليد خلايا جديدة. ويمكنك أيضا ضبط مُنبهك ليذكرك بالنوم في وقت مناسب.

الجلوس فترات طويلة لمشاهدة التلفاز قد يسبب السمنة (غيتي)

أكلات غير صحية

ووفقا للدكتور رايت، فإن قضاء الكثير من الوقت في عزلة يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، لذلك فإن من المهم الموازنة بين مشاهدة التلفزيون والاندماج في المجتمع.

أما فيما يتعلق بالوجبات الخفيفة، فينصح بالابتعاد عن الأطعمة المالحة والدّسمة والتي تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الأطعمة غير الصحية أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أكد الخبراء أن الوقوف أثناء مشاهدة حلقات مسلسلك دفعة واحدة يُمكن أن يساعد على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة التي يمكن أن يسببها الجلوس لفترات طويلة.

وعلى الرغم من أن الأبحاث حول الآثار الصحية المترتبة عن مشاهدة البرامج التلفزيونية بصفة مكثفة لا تزال في مراحلها الأولى، فإن الدراسات قد أبرزت بعض مخاطرها.

أمراض الإفراط في مشاهدة التلفاز

وكشفت دراسة نُشرت عام 2015 أن مشاهدة البرامج التلفزيونية بشكل مكثف يرتبط بثمانية أمراض تسبب الوفاة، بما في ذلك السرطان وأمراض الكبد والشلل الرعاشي.

وقد اكتشف الباحثون في المعهد الوطني للسرطان في ميشيغن أن الذين يشاهدون التلفاز لمدة تتجاوز ثلاث ساعات ونصف يوميا لا يتعرضون فقط لخطر الإصابة بأمراض السرطان والقلب، بل يواجهون أيضا خطر الإصابة بمرض السكري والإنفلونزا والالتهاب الرئوي وأمراض الشلل الرعاشي والكبد.

كما أظهرت دراسة نشرت في يوليو/تموز 2016، أن مشاهدة البرامج التلفزيونية بصفة مكثفة قد يكون مميتا.

وفي هذا الصدد، قال علماء يابانيون في مجلة "سيركوليشن" إن البالغين الذين يقضون خمس ساعات أمام التلفزيون بشكل يومي هم أكثر عرضة للوفاة مرتين ونصف جراء الانصمام الرئوي.