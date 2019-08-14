5 علاجات من مطبخك تخفف آلام الأسنان

لا شك أن ألم الأسنان يعد من أكثر الآلام التي تسبب الإزعاج، ومن المؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراءه.

وقال موقع "ستيب تو هيلث" الأميركي في تقريره إن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء شعورك بألم في الأسنان، مشيرا إلى أنه من الأفضل زيارة الطبيب لإجراء تشخيص دقيق. وحتى ذلك الحين، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة لتخفيف هذا الألم.



علاجات منزلية

تتمثل ميزة كل مكون من هذه المكونات في أنه من السهل العثور عليها، كما أنه ليس لها أية آثار جانبية. ومع ذلك، ينبغي عليك أن تحرص دائمًا على استشارة طبيبك قبل استخدام أي من هذه العلاجات لاسيما إذا كنت تتناول أدوية أخرى.



1. القرنفل

يعد أحد أكثر العلاجات الطبيعية شعبية بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات. كما يعرف أيضا بكونه علاجا مسكنا لآلام الأسنان، فقد اعتاد أسلافنا على وضع حبة قرنفل في السن المصابة لتخدير المنطقة.