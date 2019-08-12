العلاج الوظيفي.. وقاية وعلاج

يساعد العلاج الوظيفي (Occupational therapy) في الحد من نشوء الندوب بعد العمليات الجراحية والحروق أو الجروح، التي قد تتسبب في تقييد الحركة حال وجودها في اليد أو الأصابع أو المفاصل.

وأوضحت الجمعية الألمانية للروماتيزم أن العلاج الوظيفي يساعد في شفاء الجروح بصورة أفضل من خلال الحفاظ على مرونة الأنسجة، لأنه كلما زادت مرونة أنسجة الندبات زادت حرية الحركة، وبالتالي تقل فرص حدوث قيود حركية.

ويساعد بدء العلاج الوظيفي مبكرا في الحيلولة دون تصلب الندوب ويخفف من الآلام المصاحبة لها، كما أنه يقلل من الحاجة إلى تعاطي المسكنات.

يذكر أن العلاج الوظيفي هو أحد المهن الطبية المساندة، التي تقوم على أساس التقييم ومن ثم العلاج لمهارات الحياة اليومية للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية، وذلك من خلال تطوير قدراتهم واستعادتها كما كانت من قبل أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.