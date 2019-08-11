إذا رأيت هذه العلامات على جسدك.. اتصل بطبيبك فورا

هناك مجموعة من الأعراض التي تستدعي الخضوع لفحص طبي فوري، كما أشارت الكاتبة إيميلي دينوزو في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية في نسختها الكندية، ومنها:

1- فحص طبي دوري

بشرتك تكشف الكثير عن صحتك، وقد تشير التغييرات التي تطرأ عليها إلى أعراض مرض خفي.

قد يكون الأمر بسيطا مثل نقص التغذية أو أكثر خطورة في بعض الحالات، بما في ذلك مرض السكري أو أمراض القلب والتهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية أو حتى السرطان.

2- شامات وتمزقات

عندما يتعلق الأمر ببروز أو تغير الشامات الظاهرة على بشرتك، فمن الضروري حسب الأستاذة المساعدة في الأمراض الجلدية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا الدكتورة ناتالي يين البحث عن علامات الإصابة بالورم الميلانيني. فضلا عن العلامات الأخرى التي قد تدل على الإصابة بسرطان الجلد، مثل التقرحات غير القابلة للشفاء والشامات الجديدة التي تظهر خلال مراحل لاحقة من حياة الشخص.

بروز أو تغير الشامات الظاهرة على بشرتك قد يدل على الإصابة بسرطان الجلد (الألمانية)

3- ظهور كتل من أي نوع

لا تتجاهل أي تغييرات جديدة تلاحظها على جسمك، خاصة الكتل. ووفقا لخبيرة الصحة نسوتشي أوكيكي إغبوكوي فإنه "يجب أن يسترعي بروز أي كتل أو شامات أو تمزقات جديدة أو متغيرة انتباه الطبيب على الفور". ومن الضروري التحقق من هذه العلامات لأنه إذا ثبت وجود ورم سرطاني، فإن اكتشافه وعلاجه في وقت مبكر يحققان نتائج أفضل.

4- خطوط داكنة على مستوى الأظافر

تكشف الأظافر عن الأمراض التي تصاب بها بشرتك. ورغم أن بعض العلامات الداكنة على الأظافر قد تكون ناتجة عن نقص المغذيات أو عوامل وراثية أخرى، فإنه يجب البحث عن مؤشرات أكثر خطورة مثل الخطوط البنية الداكنة أو السوداء على الأظافر والجلد الغامق حول الظفر والدم والتشققات.

5- بقع بيضاء على الأظافر

يوجد نوعان من البقع البيضاء التي تظهر على سطح الظفر: "بياض الدم الحقيقي" (بقع على سطح الظفر) و"بياض الدم الظاهر" (بقع تبدو كأنها على سطح الظفر، لكنها في الواقع على جلد فراش الظفر).

ويدل بياض الدم الحقيقي على التسمم بالزرنيخ أو المعادن الثقيلة، رغم ندرة حدوثه. أما بياض الدم الظاهر قد يعني الإصابة بمشاكل الكلى أو الكبد أو القلب.

6- نتوءات على مستوى الأظافر

عادة تصاب أظافر اليدين بالنتوءات على عكس أظافر القدمين. ويقول مختص الأمراض الجلدية شاري ليبنر إن الصدمة أو تساقط الشعر أو صدفية الأظافر قد تسبب هذا النوع من النتوءات. ومرضى صدفية الأظافر عرضة لالتهاب المفاصل وغيرها، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي".

قد يدل بياض الدم الحقيقي على التسمم بالزرنيخ أو المعادن الثقيلة رغم ندرة حدوثه (الألمانية)

7- بقع على الأسنان

إذا لاحظت بقعًا بيضاء أو صفراء أو بنية على أسنانك لم تسببها القهوة أو الشاي أو التدخين؛ فقد تكون علامة إصابتك بالداء البطني.

ويصيب هذا الداء الأفراد الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية كرد فعل على تناول الغلوتين، وهو بروتين موجود بالقمح والشعير، مما يؤدي إلى تلف في المعدة وصعوبة في امتصاص العناصر الغذائية، وأحد هذه العناصر الغذائية هو الكالسيوم، الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الأسنان.

8- بقع على الرقبة

الطفح الجلدي الذي يشبه الأوساخ قد يكون طفحًا حادًا، وقد يكون علامة على أن المريض يعاني من مرض السكري أو من حالة مقاومة الإنسولين.

والطفح الجلدي قد يكون بسبب مشكلة الغدد الصماء الكامنة وراء مرض الغدة الدرقية، أو متلازمة تكيس المبايض، أو مشكلة الغدة الكظرية.

وفي حالات نادرة، يمكن أن تقدم هذه العلامات إشارة على وجود سرطان في المعدة، أو القولون، أو الكبد.

9- جلد يشبه قشر البرتقال

دمامل تشبه قشرة البرتقال قد تكون بسبب مشاكل صحية مختلفة، أولها سرطان الثدي الالتهابي الذي يسبب الاحمرار والتورم، وردة فعل الجلد تكون مماثلة على أذرع وأرجل الأشخاص المصابين بداء السكري غير المنضبط. بالطبع، سيتمكن طبيبك من فحصك وإجراء التشخيص المناسب.

10- كدمات كثيرة وغامضة

رغم أن الكدمات قد تحدث بسبب فقدان الدهون الطبيعية، أو الأدوية، أو حتى الستيرويدات الموضعية، فإن هناك أسبابا أخرى للكدمات المفرطة. ووفقًا لمراكز علاج السرطان بأميركا، قد تكون الكدمات غير المبررة علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الدم.

11- بقع حمراء على راحة يدك

هناك العديد من الأسباب الخفية وراء ظهور بقع حمراء على راحة اليد، بعضها أكثر خطورة من غيرها.

وبحسب الدكتور ليبنر، قد تظهر هذه البقع لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة التهابية مثل الأكزيما أو الصدفية، أو الحالات المعدية مثل القوباء الحلقية، أو الزهري أو الفيروسات. وتشمل الأسباب الأخرى أمراض الكبد وأمراض الغدد الصماء والتهاب المفاصل الروماتويدي.

نزيف شبكية العين قد يكون مقلقا ومتكررا لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري (الأوروبية)

12- بقع دم متكررة في عينيك

نزيف شبكية العين قد يكون مقلقًا لمجرد رؤيته، إلا أنه وفقا لعيادة مايو كلينك، يكون عادةً حالة غير خطيرة تختفي في غضون أسبوعين. ومع ذلك، أفادت جمعية القلب الأميركية بأن هذا الصنف من النزيف يكون متكررا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري.

13- طفح جلدي دائري

قال الدكتور ليبنر إن مرض لايم يمكن أن يسبب طفحًا يشكل منطقة دائرية من الاحمرار مع دائرة كبيرة أخرى، ويكون لون البشرة طبيعيا بين الدائرتين المحمرتين.

وإذا ترك هذا المرض دون علاج فإنه يمكن أن يؤثر على القلب والدماغ والمفاصل.