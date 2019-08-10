منتجات تساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل سريع.. تعرف عليها

بعض المنتجات تساعد على حرق الدهون وهي متوفرة في كل منزل، منها الفلفل، وهو من أهم التوابل التي لها استخدامات مختلفة، وبعضها يساعد على حرق الدهون في حين أن البعض الآخر يساهم في العكس.

وفي تقرير للكاتبة ليودميلا رودينا نشره موقع "آف بي ري" الروسي، قدم اختصاصيو التغذية نصائح لإنقاص الوزن دون إلحاق الضرر بالصحة.

البازلاء

مضغ البازلاء جيدا يعتبر من الطرق الفعالة لحرق السعرات الحرارية. ويوصي الخبراء باستخدام هذه الطريقة على معدة فارغة وخلال فترة الصباح.

لا يساعد زيت الفلفل على إنقاص الوزن فحسب وإنما يعمل على تحسين وظيفة المفاصل وتقوية الأوعية الدموية (الجزيرة)

زيت الفلفل

العثور على زيت الفلفل في المتاجر ليس صعبا، كما أنه يباع على الإنترنت. وكل ما عليك فعله هو إضافة قطرة من زيت الفلفل لكوب من الماء وشربه على معدة فارغة قبل الأكل.

وتعتبر هذه الطريقة مثالية بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون المحاليل المائية بانتظام.

ولا يساعد زيت الفلفل على إنقاص الوزن فحسب وإنما يعمل على تحسين وظيفة المفاصل وتقوية الأوعية الدموية، ويجعل الشعر أكثر كثافة ونعومة.

شاي الفلفل

يحظى شاي الفلفل بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعتبر وصفته سهلة للغاية، إذ توضع قطعة صغيرة من الزنجبيل في الماء المغلي ثم بعد خمس دقائق، يضاف لها كيس من الشاي الأخضر وملعقة صغيرة من الفلفل. وهذا المشروب لذيذ ويدفئ الجسم في الأمسيات الباردة. ويمكن إضافة الفلفل للقهوة أيضا.

الحلو الحار

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون المشروبات ذات الطعم الحلو، بإمكانهم إضافة ملعقة صغيرة من العسل لكوب من الماء مع ملعقة صغيرة من الفلفل. ولكن ينبغي تجنب إذابة العسل في الماء المغلي لأن ذلك يجعله يفرز مواد سامة.

المواظبة على ممارسة الرياضة تسهم بحرق السعرات الحرارية (مواقع التواصل)

4 خطوات لمزيد من الفعالية

جسمك هو حليفك الرئيسي في عملية إنقاص الوزن، فهو يشعر باحتياجاته ويمنع تجاهلها، سواء من خلال إنذارك بإصابته بأمراض أو بتراكم الوزن الزائد.

وإذا لاحظت أن وزنك زاد ولو بشكل طفيف عليك اتخاذ الخطوات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

ومع النصائح المذكورة آنفا المتعلقة باستخدام التوابل، ستتمكن من التخلص من بعض الكيلوغرامات دون جهد كبير. أما إذا كنت تريد حقا التخلص من الوزن الزائد، فإنه ينبغي عليك اتخاذ بعض الخطوات الهامة.

أولا: المواظبة على ممارسة الرياضة.

ثانيا: يجب تغيير عاداتك الغذائية، من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ومن الأفضل استبعاد المنتجات الحيوانية والوجبات السريعة والمشروبات الغازية من حميتك.

ثالثا: اشرب المزيد من الماء لأنه يساعد على تطهير الجسم من السموم مما سيمكنك من فقدان الوزن بشكل أسرع.

رابعا: ضع جدولا منظما لوقت النوم والاستيقاظ، فعندما يشعر جسم الإنسان بالتعب، يصبح أقل قدرة على الالتزام بالتدريبات وبإيقاع الحياة الصحي.