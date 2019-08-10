كيف يستخدم العلماء الهاتف الذكي للتحكم في إيصال الأدوية إلى الدماغ؟

أعلن علماء هذا الأسبوع في سابقة هي الأولى من نوعها عن تطوير جهاز جديد لاسلكي يمكن التحكم فيه عن طريق الهاتف الذكي لإيصال الأدوية والضوء إلى الدماغ، ولديه القدرة على العمل لفترة طويلة.

وتعتبر عملية توفير دواء بالأسواق بعد اكتشافه مكلفةٌ وشاقة وقد تستغرق عقودا في المتوسط، خاصة عندما يتعلق الأمر بطب النفس العصبي، وهو فرع من الطب يعنى بعلاج مشاكل الصحة العقلية الناتجة عن اضطرابات الجهاز العصبي مثل الصداع النصفي، القلق، الاكتئاب، اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، الفصام، الاضطراب ثنائي القطب، السكتة الدماغية، مرض باركنسون، التصلب المتعدد، الصرع، اضطراب طيف التوحد، الخرف.



ونُشرت دراسة بمجلة "نايتشر بيوميدكال إنجينيرنغ" في الخامس من أغسطس/آب، وقام فريق يضم باحثين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بصنع جهاز عصبي يعمل لا سلكيا يمكن التحكم فيه عن طريق الهاتف الذكي، مزود بخراطيش تمكن الباحثين من نقل الدواء والضوء فترة طويلة بشكل مباشر إلى أدمغة الفئران.



ويعتبر علم البصريات الوراثي حقلا ناشئا في التكنولوجيا الحيوية ويستخدم الضوء والجينات للتحكم في خلايا الأنسجة الحية مثل الخلايا العصبية.

آفاق لتطوير الأدوية

وحسب رازا كازي وهو المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة وباحث بالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية وجامعة كولورادو بولدر، فإنه "أول جهاز عصبي لاسلكي قادر على نقل الأدوية والضوء إلى خلايا الدماغ فترات زمنية طويلة".



ووفق مايكل بروتشاس، وهو مؤلف مشارك بهذه الدراسة وأستاذ في التخدير وطب الألم وعلم الصيدلة بجامعة واشنطن مدرسة الطب، فإن "هذا الجهاز يسمح لنا بتشريح أساس دوائر السلوك العصبي بشكل أفضل، وكيف يمكن لأجهزة تعديل الخلايا العصبية في الدماغ ضبط السلوك بطرق مختلفة".



وأوضحت الكاتبة أن هذا الجهاز العصبي مزود بخراطيش دواء قابلة للاستبدال والتوصيل والتشغيل، ومسبار ناعم ورقيق للغاية، ووحدة بلوتوث لاسلكية يمكن التحكم فيها عن طريق الهاتف الذكي.

ويسمح تصميم الخرطوشة للباحثين باختبار إمداد لا محدود من الدواء دون إجراء عمليات جراحية إضافية أو استبدال الزرع العصبي.