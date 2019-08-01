"لا تلتهمني".. الخلايا السرطانية تخدع جهاز المناعة بهذه الرسالة

كشفت دراسة جديدة عن أن الخلايا السرطانية تبعث رسالة تمنع جهاز المناعة من مهاجمتها، وتمكن الباحثون -الذين أجروا الدراسة- من التوصل إلى أجسام مضادة تسمح للخلايا المناعية بالقضاء عليها.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا ونشرتها مجلة "جورنال نيتشر"؛ إلى أن بعض الخلايا السرطانية تستخدم الإشارات نفسها التي تستخدمها الخلايا السليمة لمنع الخلايا المناعية من مهاجمتها.

ووفقا للباحثين، فإن الخلايا السرطانية تكون محاطة عادة بخلايا مناعية، لكنها لا تهاجمها، واكتشفوا أن بعض البروتينات الموجودة على سطح الخلايا السرطانية تخبرها بعدم القيام بذلك.

كما توصلوا إلى أن مصدر الإشارة التي تقول "لا تلتهمني" هو بروتين يسمى "س د 24".

ويأمل الباحثون أن يساعد الاكتشاف الجديد في علاج مرضى السرطان، خاصة سرطانات المبيض والثدي العصية على العلاج، التي تصيب آلاف النساء سنويا.