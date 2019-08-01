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تعرف على التهاب الجلد الحفاضي وطرق علاجه

البيئة الدافئة والرطبة داخل الحفاضة تحدث الالتهابات (مواقع التواصل)
البيئة الدافئة والرطبة داخل الحفاضة تحدث الالتهابات (مواقع التواصل)

أوضحت مجلة إلتيرن الألمانية أن التهاب الجلد الحفاضي -المعروف بالطفح الحفاضي الذي يعاني منه الرضع- هو التهاب يحدث بفعل البيئة الدافئة والرطبة داخل الحفاضة ويصيب حاجز الحماية الطبيعي للبشرة بالضعف.

وأضافت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن الإصابة بالإسهال أو التأخر في تغيير الحفاضة ترفع خطر حدوث الالتهاب، وأن أعراضه تتمثل في احمرار الجلد وتورمه وظهور بثور وقشور في المقعدة والأعضاء التناسلية والمنطقة الأُرْبِية (ما بين أعلى الفخذ وأسفل البطن) والفخذ، ويمكن أن تمتد لتظهر على الظهر أو أسفل البطن.

وتنصح المجلة لمواجهة التهاب الجلد الحفاضي باستعمال المراهم المحتوية على خلاصة نبات الهيماميليس التي تساعد في علاج الالتهاب والتئام الجروح.

 

المصدر : الألمانية
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