تعرف على التهاب الجلد الحفاضي وطرق علاجه
أوضحت مجلة إلتيرن الألمانية أن التهاب الجلد الحفاضي -المعروف بالطفح الحفاضي الذي يعاني منه الرضع- هو التهاب يحدث بفعل البيئة الدافئة والرطبة داخل الحفاضة ويصيب حاجز الحماية الطبيعي للبشرة بالضعف.
وأضافت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أن الإصابة بالإسهال أو التأخر في تغيير الحفاضة ترفع خطر حدوث الالتهاب، وأن أعراضه تتمثل في احمرار الجلد وتورمه وظهور بثور وقشور في المقعدة والأعضاء التناسلية والمنطقة الأُرْبِية (ما بين أعلى الفخذ وأسفل البطن) والفخذ، ويمكن أن تمتد لتظهر على الظهر أو أسفل البطن.
وتنصح المجلة لمواجهة التهاب الجلد الحفاضي باستعمال المراهم المحتوية على خلاصة نبات الهيماميليس التي تساعد في علاج الالتهاب والتئام الجروح.
أهم الأخبار
- للمرة الأولى.. الحوثيون يقصفون الدمام السعودية بصاروخ باليستي متطور
- عشرات القتلى بهجوم حوثي على معسكر للحزام الأمني بعدن
- على وقع "مليونية" سودانية.. استئناف المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري
- #ارحل_يا_سيسي.. مؤتمر الشباب يعيد وسما يغضب الرئيس المصري
- مدعوم إماراتيا وقتل بهجوم للحوثيين.. 10 معلومات عن منير اليافعي قائد اللواء الأول بالحزام الأمني؟