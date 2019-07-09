للوقاية من بثور الأذن.. ابتعد عن الأعواد القطنية
في بعض الأحيان تظهر بثور بالأذن. فما سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها والوقاية منها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان أن البثور تهاجم الأذن بسبب انسداد المسام الناجم عن عدم تصريف شمع الأذن، والذي يرجع إلى زيادة إفرازات الشمع أو عدم الالتزام باشتراطات الصحة والنظافة.
وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن بثور الأذن قد تكون مصحوبة بألم والتهاب الجلد المحيط بها، مما يتسبب في انسداد الأذن، مشيرا إلى أنه يمكن مواجهة البثور -التي تظهر بصيوان الأذن أو خلف الأذن- بواسطة زيت شجرة الشاي الذي يتمتع بتأثير مُطهّر ومجفف.
ويحذر الأطباء من محاولة "فقع" البثور الواقعة بالقناة السمعية أي في عمق الأذن، لكن الأمر يستدعي استشارة الطبيب لعلاجها بواسطة مراهم مثبطة للالتهابات. وفي بعض الحالات قد يستلزم التدخل الجراحي لإزالة الدمل (الخراج).
وللوقاية من بثور الأذن، ينبغي تنظيف الأذن بانتظام على يد طبيب، مع مراعاة الابتعاد عن الأعواد القطنية.
ومن المهم أيضا تنظيف الهاتف الذكي وسماعات الأذن بانتظام، وذلك للحيلولة دون انتقال البكتيريا والجراثيم المتراكمة عليها إلى الأذن.