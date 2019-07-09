للوقاية من بثور الأذن.. ابتعد عن الأعواد القطنية

في بعض الأحيان تظهر بثور بالأذن. فما سبب ‫ذلك؟ وكيف يمكن مواجهتها والوقاية منها؟

‫للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح البروفيسور الألماني بيتر كلوسمان أن ‫البثور تهاجم الأذن بسبب انسداد المسام الناجم عن عدم تصريف شمع الأذن، ‫والذي يرجع إلى زيادة إفرازات الشمع أو عدم الالتزام باشتراطات الصحة ‫والنظافة.

وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن بثور الأذن قد تكون مصحوبة بألم ‫والتهاب الجلد المحيط بها، مما يتسبب في انسداد الأذن، مشيرا إلى أنه ‫يمكن مواجهة البثور -التي تظهر بصيوان الأذن أو خلف الأذن- بواسطة زيت ‫شجرة الشاي الذي يتمتع بتأثير مُطهّر ومجفف.

ويحذر الأطباء من محاولة "فقع" البثور الواقعة بالقناة السمعية أي ‫في عمق الأذن، لكن الأمر يستدعي استشارة الطبيب لعلاجها بواسطة ‫مراهم مثبطة للالتهابات. وفي بعض الحالات قد يستلزم التدخل ‫الجراحي لإزالة الدمل (الخراج).

‫وللوقاية من بثور الأذن، ينبغي تنظيف الأذن بانتظام على يد طبيب، مع ‫مراعاة الابتعاد عن الأعواد القطنية.

ومن المهم أيضا تنظيف الهاتف الذكي ‫وسماعات الأذن بانتظام، وذلك للحيلولة دون انتقال البكتيريا والجراثيم ‫المتراكمة عليها إلى الأذن.