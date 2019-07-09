خبير: الصابون القطعة لا يقل عن السائل فائدة صحية

تتناوب الأيدي المتسخة على الصابونة الموضوعة بجوار الحوض. ولكن هذا لا يعني أنها تنشر الجراثيم من شخص لآخر، بحسب خبير في مجال الصحة.

ويقول إرنست تابوري، المدير الإداري الطبي بمركز الاستشارات الألماني لمستشفى علم الأمراض ومكافحة العدوى في مجلة "جود هيلث" الألمانية، إنه رغم أن كل شخص يستخدم الصابونة يترك من الناحية النظرية جراثيم عليها، فإنها بيئة ضعيفة لنمو البكتيريا، فالجراثيم لا تموت مباشرة ولكنها لا تعيش أيضا لمدة طويلة هناك.

ولذلك فإن الصابونة ليست أقل من الصابون السائل صحيا. في حين لا تتراكم الجراثيم على الصابون السائل نفسه، إلا أنها تتراكم على مضخة العبوة، بحسب تابوري.

التلوث الجرثومي على الصابونة الصلبة ومضخة الصابون السائل ليس مدعاة للقلق إذا غسل المستخدمون أيديهم جيدا فور لمسها. وبالتالي يمكن استخدامهما دون تحفظ في المنازل.

ويقول تابوري إن المطهرات أو الإضافات المطهرة في الصابون ليست ضرورية.