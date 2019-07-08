‫نقص اليود يهدد الدرقية.. 4 أغذية غنية به

حذرت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه ‫من أن نقص اليود يرفع خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية، والذي تتمثل ‫أعراضه في زيادة الوزن والشعور بالبرودة، بالإضافة إلى شحوب الوجه ‫والشعور المستمر بالتعب واعتلال المزاج.

‫وأوضحت أن مصادر الأغذية الغنية باليود تتمثل في الأسماك البحرية ‫كالسلمون وفواكه البحر، بالإضافة إلى البروكلي والكاجو.

‫ووفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية، فإن الشخص البالغ يحتاج إلى ‫اليود بمعدل يتراوح بين 180 ومئتي ميكروغرام يوميا.

ويزداد ‫هذا المعدل بالنسبة للحوامل فيتراوح بين 230 و260 ميكروغراما، و‫يمكن تغطيته من خلال تعاطي أقراص اليود، ولكن بطبيعة ‫الحال تحت إشراف الطبيب.