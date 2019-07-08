 ‫نقص اليود يهدد الدرقية.. 4 أغذية غنية به
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‫نقص اليود يهدد الدرقية.. 4 أغذية غنية به

من أعراض قصور الغدة الدرقية زيادة الوزن والشعور بالبرودة واعتلال المزاج (الألمانية)
من أعراض قصور الغدة الدرقية زيادة الوزن والشعور بالبرودة واعتلال المزاج (الألمانية)

حذرت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه ‫من أن نقص اليود يرفع خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية، والذي تتمثل ‫أعراضه في زيادة الوزن والشعور بالبرودة، بالإضافة إلى شحوب الوجه ‫والشعور المستمر بالتعب واعتلال المزاج.

‫وأوضحت أن مصادر الأغذية الغنية باليود تتمثل في الأسماك البحرية ‫كالسلمون وفواكه البحر، بالإضافة إلى البروكلي والكاجو.

‫ووفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية، فإن الشخص البالغ يحتاج إلى ‫اليود بمعدل يتراوح بين 180 ومئتي ميكروغرام يوميا.

ويزداد ‫هذا المعدل بالنسبة للحوامل فيتراوح بين 230 و260 ميكروغراما، و‫يمكن تغطيته من خلال تعاطي أقراص اليود، ولكن بطبيعة ‫الحال تحت إشراف الطبيب.

المصدر : الألمانية
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