ما درجة الحرارة المطلوبة لشواء صحي في الصيف؟

شددت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي ‫على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية أثناء الشواء في فصل الصيف، نظرا لأن ‫حرارة الطقس ورطوبة الهواء تشكلان بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا ‫والجراثيم.

‫وأوضحت الجمعية أن أولى هذه الاشتراطات تتمثل في غسل اليدين جيدا ‫بالصابون قبل الشواء، مع مراعاة فصل اللحوم النيئة عن غيرها من ‫الأغذية وتخصيص أدوات مطبخ لها، وذلك للحيلولة دون انتقال البكتيريا من ‫اللحوم إلى السلطة مثلا فيما يعرف باسم "التلوث المختلط".

‫كما يجب أن تنضج لحوم الشواء جيدا، لذا لا يجوز أن تقل درجة حرارتها عن ‫70 درجة، وتركها على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين.