لماذا ينمو ‫الشعر في ذقن المرأة؟

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش ‫إن النمو المتزايد لشعر الذقن لدى المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة ‫جمالية، حيث إنه قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة.

‫وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن سبب النمو المتزايد لشعر الذقن ‫لدى المرأة يرجع إلى حدوث خلل هرموني يؤدي إلى زيادة إفرازات الهرمونات ‫الذكورية مثل الأندروجين والتستوسترون.

‫‫ويحدث هذا الخلل الهرموني بسبب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، خاصة إذا ‫كان النمو المتزايد لشعر الذقن مصحوبا بأعراض أخرى مثل زيادة الوزن ‫وبثور البشرة.

‫وأضافت نوفاكوفيتش أن سبب الخلل الهرموني قد يرجع أيضا إلى أورام ‫المبايض أو الغدة الكظرية، خاصة إذا كان النمو المتزايد لشعر الذقن ‫مصحوبا بأعراض أخرى مثل آلام الحوض وعدم انتظام الدورة الشهرية.

‫لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق من السبب الحقيقي الذي ‫يقف وراء النمو المتزايد لشعر الذقن.