 لماذا ينمو ‫الشعر في ذقن المرأة؟
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لماذا ينمو ‫الشعر في ذقن المرأة؟

النمو المتزايد لشعر الذقن لدى المرأة ينذر بمتلازمة تكيس المبايض (الألمانية)
النمو المتزايد لشعر الذقن لدى المرأة ينذر بمتلازمة تكيس المبايض (الألمانية)

قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش ‫إن النمو المتزايد لشعر الذقن لدى المرأة يعد أكثر من مجرد مشكلة ‫جمالية، حيث إنه قد ينذر بمشكلة صحية خطيرة.

‫وأوضحت طبيبة أمراض النساء الألمانية أن سبب النمو المتزايد لشعر الذقن ‫لدى المرأة يرجع إلى حدوث خلل هرموني يؤدي إلى زيادة إفرازات الهرمونات ‫الذكورية مثل الأندروجين والتستوسترون.

‫‫ويحدث هذا الخلل الهرموني بسبب الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، خاصة إذا ‫كان النمو المتزايد لشعر الذقن مصحوبا بأعراض أخرى مثل زيادة الوزن ‫وبثور البشرة.

‫وأضافت نوفاكوفيتش أن سبب الخلل الهرموني قد يرجع أيضا إلى أورام ‫المبايض أو الغدة الكظرية، خاصة إذا كان النمو المتزايد لشعر الذقن ‫مصحوبا بأعراض أخرى مثل آلام الحوض وعدم انتظام الدورة الشهرية.  

‫لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق من السبب الحقيقي الذي ‫يقف وراء النمو المتزايد لشعر الذقن.

المصدر : الألمانية
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