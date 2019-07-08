‫الشعر الخفيف في الكبر قد ينذر بمشكلة صحية

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" ‫الألمانية أنه مع التقدم في العمر تقل كثافة الشعر، ومن ثم يصير الشعر ‫خفيفا، محذرة من أن تراجع كثافة الشعر بشكل مفرط قد ينذر أيضا بمشكلة ‫صحية.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن التراجع المفرط لكثافة الشعر عند هؤلاء قد يشير إلى نقص العناصر الغذائية أو إلى مشاكل الغدة ‫الدرقية، كما أنه قد يكون أحد الآثار الجانبية أو التفاعلات الكيميائية ‫لبعض الأدوية، الأمر الذي يستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق ‫من السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التراجع.

ومن ناحية أخرى، أشارت المجلة الألمانية إلى أن الشعر الخفيف في الكِبر ‫يحتاج إلى عناية خاصة، حيث ينبغي غسله بغسول (شامبو) لطيف مخصص لفروة ‫الرأس الجافة أو الحساسة، مع مراعاة التخلي عن مجفف الشعر قدر الإمكان.

‫وفي حال استخدام المجفف، ينبغي حينئذ ضبطه على درجة حرارة منخفضة.

كما ينبغي تطبيق ماسك مرطب كل أسبوعين إلى ثلاثة، مع مراعاة ‫الإقلال من استعمال "إسبراي الشعر" أو الجل قدر الإمكان.