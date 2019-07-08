الشعر الخفيف في الكبر قد ينذر بمشكلة صحية
أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أنه مع التقدم في العمر تقل كثافة الشعر، ومن ثم يصير الشعر خفيفا، محذرة من أن تراجع كثافة الشعر بشكل مفرط قد ينذر أيضا بمشكلة صحية.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن التراجع المفرط لكثافة الشعر عند هؤلاء قد يشير إلى نقص العناصر الغذائية أو إلى مشاكل الغدة الدرقية، كما أنه قد يكون أحد الآثار الجانبية أو التفاعلات الكيميائية لبعض الأدوية، الأمر الذي يستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء هذا التراجع.
ومن ناحية أخرى، أشارت المجلة الألمانية إلى أن الشعر الخفيف في الكِبر يحتاج إلى عناية خاصة، حيث ينبغي غسله بغسول (شامبو) لطيف مخصص لفروة الرأس الجافة أو الحساسة، مع مراعاة التخلي عن مجفف الشعر قدر الإمكان.
وفي حال استخدام المجفف، ينبغي حينئذ ضبطه على درجة حرارة منخفضة.
كما ينبغي تطبيق ماسك مرطب كل أسبوعين إلى ثلاثة، مع مراعاة الإقلال من استعمال "إسبراي الشعر" أو الجل قدر الإمكان.