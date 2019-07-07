توصية بتبريد موضع لدغة الحشرة
أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن لدغات الحشرات تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة في الحالات التالية:
1- إذا كانت في نطاق الفم والحلق.
2- إذا كان المصاب مريضا بالحساسية أو في حال ردات فعل الجسم الشديدة، حيث قد يتسبب التورم حينئذ في الإصابة بضيق التنفس.
3- أيضا يجب استشارة الطبيب في حال استمرار الألم الشديد بموضع اللدغة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، أو في حال تورم العقد اللمفاوية، أو خروج قيح من موضع اللدغة، حيث تدل هذه الأعراض على الإصابة بالتهاب.
ولتجنب حدوث الالتهاب، لا ينبغي حك موضع اللدغة أبدا، علما بأن التبريد يساعد على تخفيف الألم من ناحية، ومنع انتشار سم الحشرة من ناحية أخرى.
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