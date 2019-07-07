 توصية بتبريد موضع لدغة الحشرة
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توصية بتبريد موضع لدغة الحشرة

‫لدغات الحشرات.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟‬ (الألمانية)
‫لدغات الحشرات.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟‬ (الألمانية)

أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن لدغات ‫الحشرات تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة في الحالات التالية:

1- إذا كانت في نطاق الفم ‫والحلق.

2- إذا كان المصاب مريضا بالحساسية أو في حال ردات فعل الجسم ‫الشديدة، حيث قد يتسبب التورم حينئذ في الإصابة بضيق التنفس.

3- أيضا يجب استشارة الطبيب في حال استمرار الألم الشديد بموضع ‫اللدغة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، أو في حال تورم العقد اللمفاوية، أو خروج قيح ‫من موضع اللدغة، حيث تدل هذه الأعراض على الإصابة بالتهاب.

‫ولتجنب حدوث الالتهاب، لا ينبغي حك موضع اللدغة أبدا، علما بأن التبريد ‫يساعد على تخفيف الألم من ناحية، ومنع انتشار سم الحشرة من ناحية أخرى.

المصدر : الألمانية
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