 ‫الشباشب البلاستيكية قد تؤدي للسرطان
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‫الشباشب البلاستيكية قد تؤدي للسرطان

مع ‫تعرق القدم أو استعمال الكريم تذوب هذه المواد الضارة في الشبشب وتتوغل في الجلد ‫عبر المسام المفتوحة (الألمانية)
مع ‫تعرق القدم أو استعمال الكريم تذوب هذه المواد الضارة في الشبشب وتتوغل في الجلد ‫عبر المسام المفتوحة (الألمانية)

حذر الخبير الألماني رالف ديكمان من أن ‫الشباشب البلاستيكية قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل ‫"الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات" (Polycyclic aromatic ‫hydrocarbon)، التي تتسبب في تهيج الجلد وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

‫وأوضح خبير سلامة المنتجات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه مع ‫تعرق القدم أو استعمال الكريم تذوب هذه المواد الضارة وتتوغل في الجلد ‫عبر المسام المفتوحة.

‫وأضاف ديكمان أنه يمكن التعرف على هذه المواد الضارة من خلال انبعاث ‫رائحة "طيبة" نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.

‫ولتجنب هذا الخطر لا يجب شراء الشبشب من مصادر غير معروفة، بل من ‫ماركات معروفة بجودة مواد صناعتها.

المصدر : الألمانية
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