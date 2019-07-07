الشباشب البلاستيكية قد تؤدي للسرطان
حذر الخبير الألماني رالف ديكمان من أن الشباشب البلاستيكية قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل "الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات" (Polycyclic aromatic hydrocarbon)، التي تتسبب في تهيج الجلد وترفع خطر الإصابة بالسرطان.
وأوضح خبير سلامة المنتجات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه مع تعرق القدم أو استعمال الكريم تذوب هذه المواد الضارة وتتوغل في الجلد عبر المسام المفتوحة.
وأضاف ديكمان أنه يمكن التعرف على هذه المواد الضارة من خلال انبعاث رائحة "طيبة" نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.
ولتجنب هذا الخطر لا يجب شراء الشبشب من مصادر غير معروفة، بل من ماركات معروفة بجودة مواد صناعتها.
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