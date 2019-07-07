‫الشباشب البلاستيكية قد تؤدي للسرطان

حذر الخبير الألماني رالف ديكمان من أن ‫الشباشب البلاستيكية قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة، مثل ‫"الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات" (Polycyclic aromatic ‫hydrocarbon)، التي تتسبب في تهيج الجلد وترفع خطر الإصابة بالسرطان.

‫وأوضح خبير سلامة المنتجات لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني، أنه مع ‫تعرق القدم أو استعمال الكريم تذوب هذه المواد الضارة وتتوغل في الجلد ‫عبر المسام المفتوحة.

‫وأضاف ديكمان أنه يمكن التعرف على هذه المواد الضارة من خلال انبعاث ‫رائحة "طيبة" نفاذة أقوى من رائحة البلاستيك المعتادة.

‫ولتجنب هذا الخطر لا يجب شراء الشبشب من مصادر غير معروفة، بل من ‫ماركات معروفة بجودة مواد صناعتها.