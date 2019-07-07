بالفيديو.. احذروا من ترك الأطفال في السيارات المتوقفة

حذرت مؤسسة حمد الطبية في قطر من ترك الأطفال في السيارات المتوقفة، وذلك في فيديو على صفحتها بفيسبوك.

وقالت المؤسسة إن الأطفال الذين يتركون في السيارة المتوقفة من دون مرافق بالغ قد يعبثون بأجهزتها ومعداتها، مما يؤدي إلى:

1- توقف المحرك.

2- قفل أبواب السيارة أوتوماتيكيا من الداخل.

3- عدم قدرتهم على فتحها.

وهذا قد يؤدي لتعرض الأطفال إلى:

1- التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب داخل السيارة عبر فتحات جهاز التكييف فيها.

2- الإصابة بالجفاف.

3- الضربة الحرارية.

4- الوفاة.

وأضافت أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف لأنهم:

1- لا يتعرقون بالقدر الكافي.

2- أجسامهم تعاني من الحرارة المرتفعة عندما يمارسون النشاط البدني.

3- لا يدركون مدى حاجتهم للماء عند الشعور بالعطش.