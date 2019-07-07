 بالفيديو.. احذروا من ترك الأطفال في السيارات المتوقفة
البث الحي
ابحث

بالفيديو.. احذروا من ترك الأطفال في السيارات المتوقفة

الأطفال الذين يتركون في السيارة المتوقفة من دون مرافق بالغ قد يعبثون بأجهزتها ومعداتها (الجزيرة)
الأطفال الذين يتركون في السيارة المتوقفة من دون مرافق بالغ قد يعبثون بأجهزتها ومعداتها (الجزيرة)

حذرت مؤسسة حمد الطبية في قطر من ترك الأطفال في السيارات المتوقفة، وذلك في فيديو على صفحتها بفيسبوك.

وقالت المؤسسة إن الأطفال الذين يتركون في السيارة المتوقفة من دون مرافق بالغ قد يعبثون بأجهزتها ومعداتها، مما يؤدي إلى:

1- توقف المحرك.

2- قفل أبواب السيارة أوتوماتيكيا من الداخل.

3- عدم قدرتهم على فتحها.

وهذا قد يؤدي لتعرض الأطفال إلى:

1- التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب داخل السيارة عبر فتحات جهاز التكييف فيها.

2- الإصابة بالجفاف.

3- الضربة الحرارية.

4- الوفاة.

وأضافت أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالجفاف لأنهم:

1- لا يتعرقون بالقدر الكافي.

2- أجسامهم تعاني من الحرارة المرتفعة عندما يمارسون النشاط البدني.

3- لا يدركون مدى حاجتهم للماء عند الشعور بالعطش.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
هل يمكن للحامل السفر في فصل الصيف؟
في الصيف.. كيف تحمي جسمك وبشرتك من الجفاف؟
10 أسباب تجعلك تأكل البطيخ في فصل الصيف
5 نصائح للتعامل مع موجات الغبار
أهم الأخبار
المزيد من صحة
كيف تحمي عينيك في فصل الصيف؟
8 تمارين ذاكرة لتعزيز قوة دماغك
توصية بتبريد موضع لدغة الحشرة
‫الشباشب البلاستيكية قد تؤدي للسرطان