 ما أسباب ‫تقصف الأظافر؟
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ما أسباب ‫تقصف الأظافر؟

تقصف الأظافر قد ينذر بالإصابة بأحد الأمراض مثل فطريات الأظافر أو الصدفية أو الإكزيما أو قصور الغدة الدرقية (الألمانية)
تقصف الأظافر قد ينذر بالإصابة بأحد الأمراض مثل فطريات الأظافر أو الصدفية أو الإكزيما أو قصور الغدة الدرقية (الألمانية)

قال البروفيسور فيليب بابيلاس إن تقصف ‫الأظافر يعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، إذ إنه قد يشير إلى مشكلة صحية ‫أيضا.

‫وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن تقصف الأظافر قد يرجع إلى نقص ‫المعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم والزنك وفيتامين "أ" و"ب" و"س" ‫والبيوتين وحمض الفوليك.

‫وأضاف بابيلاس أن تقصف الأظافر قد ينذر أيضا بالإصابة بأحد الأمراض مثل ‫فطريات الأظافر أو الصدفية أو الإكزيما أو قصور الغدة الدرقية. لذا ‫ينبغي استشارة الطبيب للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء تقصف ‫الأظافر.

‫وللوقاية من تقصف الأظافر، ينصح البروفيسور الألماني بالعناية الجيدة ‫بالأظافر من خلال تدليكها بأحد زيوت الأظافر، كزيت بذور المشمش، ‫صباحا ومساء، مع مراعاة ارتداء قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية، لأن المنظفات تسلب الرطوبة من الأظافر وتصيبها بالجفاف ومن ثم ‫التشقق والتقصف.

المصدر : الألمانية
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