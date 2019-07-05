6 أعراض تنذر بعدم تحمل الغلوتين

قالت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا ‫شتاخيلشايد إن بعض الأشخاص يعانون من متاعب صحية بعد تناول منتجات القمح ‫كالخبز والباستا فيما يعرف باسم "عدم تحمل الغلوتين".

وأوضحت شتاخيلشايد أن عدم تحمل الغلوتين يندرج ضمن أمراض المناعة ‫الذاتية، وتتمثل أعراضه في:

1- آلام البطن.

2- مشاكل الهضم كالإمساك والإسهال.

3- الانتفاخ الشديد.

4- الغثيان والقيء.

5- أمراض جلدية كالبثور والاحمرار والحكة.

6- التعب المزمن والصداع.

‫وفي حال ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة الطبيب فورا للتحقق من ‫الإصابة بهذا المرض المعروف أيضا باسم "الداء البطني" عن طريق إجراء فحص ‫دم أو أخذ عينة من الأمعاء الدقيقة.

‫وبعد التحقق من الإصابة بعدم تحمل الغلوتين، يتعين على المريض اتّباع حمية ‫غذائية تخلو من هذا البروتين لتجنب المتاعب الصحية، علما بأن الغلوتين ‫يوجد في الكثير من الأغذية كاللحوم المعلبة والنقانق، وليس في الحبوب ‫فقط.